Scoutsgroep FOS De Koala’s zet bivaktent op aan spoed AZ Jan Palfijn als extra coronabuffer. “Altijd leuk als we kunnen helpen.” Sabine Van Damme

29 maart 2020

17u56 8 Gent Omdat het aantal coronabesmettingen toeneemt, moet het ziekenhuis AZ Jan Palfijn vandaag de spoedafdeling uitbreiden. Het ziekenhuis ging in allerijl op zoek naar een tent, en vond die uiteindelijk bij de scoutsgroep FOS De Koala’s. Een van de verpleegkundigen van de spoedafdeling stond daar vroeger in de leiding. De Koala’s hebben met 5 mensen hun grote bivaktent opgezet.

Het Paaskamp is toch afgelast, dus hebben de scouts hun tent voorlopig niet nodig. Een grote meevaller voor het AZ Jan Palfijn, dat dringend op zoek was naar een tent, en zelfs al naar het leger had gebeld. Maar het was uiteindelijk dus de scouts van Mariakerke die voor de oplossing zorgde.

“We werden gecontacteerd door iemand van de oud-leiding, die nu op de spoedafdeling van Jan Palfijn werkt”, vertelt Suzanne Vergult, eenheidsleiding van de Koala’s. “Het ziekenhuis zocht een tent die volledig dicht is, en wij hebben die. Omdat alle scoutsactiviteiten opgeschort zijn tot minstens 19 april, kunnen we sowieso niet op kamp. Onze tent ligt toch maar in het lokaal. Dus zijn we met 5 mensen naar daar vertrokken. Meer wilden we niet, omwille van de richtlijnen. En als je met 5 mensen bent die weten hoe je een tent moet opzetten, lukt dat best.” Dus trok Suzanne samen met Lotte Van Tilborg, Lotte Van de Weghe, Tessa Van de Steene en Bernard demeyer naar het AZ Jan Palfijn, om er voor de spoedafdeling de tent op te zetten die anders gebruikt wordt als eettent op kamp.

Voorlopig wordt de tent niet gebruikt, maar ze staat wel klaar als extra buffercapaciteit voor coronapatiënten. Zaterdag werd het ziekenhuis plots geconfronteerd met meer wachtenden, en ook het aantal opnames neemt toe. Vandaag lagen 24 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 3 op de afdeling intensieve zorgen. Omdat er meer mensen naar de spoedafdeling komen, moest die dus worden uitgebreid, voor de tweede keer al. In de bivaktent van De Koala’s, die verwarmd zal worden, is plaats voor 10 bedden voor vermoedelijke coronapatiënten, in afwachting van hun test of en de resultaten daarvan. De tent is voorlopig dus enkel een extra buffer voor de wachtzaal, die nog niet gebruikt moet worden. In het ziekenhuis zelf is nog ruim voldoende capaciteit. Er zijn op de COVID-afdelingen 50 plaatsen voorzien, nog los van de bedden op de afdeling intensieve zorgen. Uitbreiding is ook nog steeds mogelijk.