Schuilhuisjes tram- & bushaltes Brusselsesteenweg niet meer verlicht, want Clear Channel is kabels vergeten leggen Sabine Van Damme

02 oktober 2019

18u35 7 Gent De heraanleg van de Brusselsesteenweg was een goede zaak, maar sinds de nieuwe straat klaar is, blijken liefst acht wachthuisjes voor het openbaar vervoer niet meer verlicht. “Het zou toch bijzonder vreemd zijn mocht men bij de heraanleg vergeten zijn de bekabeling daarvoor te voorzien”, stelt Christophe Peeters. Wel dus…

Voor de heraanleg van de Brusselsesteenweg door het Vlaams gewest zijn de schuilhuisjes aan de haltes weggenomen. “Nu blijkt dat in het gehele stuk dat in de tweede fase werd heraangelegd – dus van de Jules de Saint-Genoisstraat tot aan de Keizerpoort – geen verlichting meer is voorzien in de wachthuisjes”, zegt Christophe Peeters (Open Vld). “De reizigers ervaren dit als onveilig. In het eerste deel van de heraanleg – van Melle Volgelhoek tot aan de Saint-Genoisstraat – zijn de wachthuisjes wel nog verlicht. Het zou toch bijzonder vreemd zijn mocht blijken dat men in die tweede fase de bekabeling voor de verlichting is vergeten?”

Bijzonder vreemd, maar wel juist zo blijkt. “Bij het terugplaatsen van de wachthuisjes na de heraanleg bleek dat er wel wachtbuizen waren gelegd, maar dat er geen elektrische voedingskabels aanwezig zijn”, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. “Clear Channel Belgium heeft de uitdrukkelijke vraag gekregen van de stad om na te gaan of het nog mogelijk is om een voedingskabel doorheen de wachtbuizen te trekken. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen wacht dit onderzoek momenteel af. Indien de aansluiting niet kan gerealiseerd worden, zal gevraagd worden zonnepanelen te plaatsen op de schuilhuizen waar dit mogelijk is.”

De dekenij van Ledeberg vroeg eerder al om de verlichting in de wachthuisjes in orde te brengen, en Watteeuw steunt die vraag nu. Er wordt extra aangedrongen bij Clear Channel.