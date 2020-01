Schrijffoutje op banner Lam Gods leidt naar een katheder en een aal Erik De Troyer

De Van Eyck-gekte begint stilaan op haar kookpunt te komen. Binnen enkele weken start de eerste grote tentoonstelling al. Op nieuwe banners her en der in de stad blijkt echter een foutje geslopen. Als url staat er www.sintbaafskathederaal.be met één ‘E’ te veel dus om er de echte website van de Sint-Baafskathedraal van te maken. Intussen heeft een grappenmaker die website al geregistreerd en er een afbeelding van een spreekgestoelte (katheder) en een paling (aal) bij gezet. We voelen nu al mee met de toeristen die dat moeten ontcijferen. De website lijkt intussen nog volop in ontwikkeling dus wie weet wat daar allemaal nog zal verschijnen.