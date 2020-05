Schriftelijke examens Arteveldehogeschool in ICC en campus Watersportbaan Wietske Vos

27 mei 2020

10u19 1 Gent Het Gentse congrescentrum ICC Ghent in het Citadelpark en de gloednieuwe sportcampus aan de Watersportbaan doen dienst als lokaal voor schriftelijke examens van Arteveldehogeschool. Dit is echter de minderheid: het leeuwendeel gebeurt digitaal en mondeling. “Ook voor een examen moeten docent en student in dialoog kunnen gaan, zeker in coronatijden”, aldus Imran Uddin, woordvoerder van Arteveldehogeschool.

De examens aan Arteveldehogeschool die nog schriftelijk gebeuren, worden online of in beperkte mate fysiek georganiseerd. Dit laatste gebeurt in het ICC (in totaal 387 studenten) of de campus Watersportbaan (in totaal 395 studenten). De groepen worden zoveel mogelijk opgedeeld en gespreid over de tijd. “Daarbij horen de nodige maatregelen, zoals ontsmetting tussendoor en het verplicht dragen van een mondmasker”, zegt Uddin.

14.000 mondelinge examens

Daarnaast staan vooral mondelinge examens – zowel online als fysiek – op de planning bij Arteveldehogeschool, maar liefst 14.000 in totaal. De hogeschool wil daarmee haar studenten alle kansen geven om te slagen. Uddin: “Examens zijn sowieso stresserend en in coronatijden komt daar nog meer onzekerheid bij kijken. We weten dat 7 op 10 studenten zich daar zorgen over maken. We proberen onze studenten te ondersteunen en zo kwalitatief mogelijk onderwijs te voorzien, maar beseffen dat de situatie voor velen niet ideaal is. Tijdens een mondeling examen kunnen studenten en docenten in dialoog gaan om te pijlen in hoeverre de student de leerstof beheerst. Zo is het makkelijker om de situatie en kennis van elke student individueel en gedifferentieerd te bekijken.”

Thuis geen examen doen

Ook voor studenten in kwetsbare situaties neemt Arteveldehogeschool specifieke maatregelen. Imran Uddin: “Uit intern onderzoek blijkt dat bijna 92% van onze studenten vertrouwen heeft in zijn digitale vaardigheden. Maar dat betekent niet dat we ervan uit mogen gaan dat iedereen van thuis uit kan deelnemen aan online examens. Wie deze mogelijkheid niet heeft, kan online examens ook op de campussen afleggen.”