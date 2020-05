Schot in de zaak ‘Romaproject’: containers zijn besteld, gesprekken met kandidaat-beheerder lopen Sabine Van Damme

28 mei 2020

12u12 5 Gent De lockdown van de voorbije maanden zal geen invloed hebben op de timing die de stad heeft vooropgesteld voor het opvangproject van ‘kampbewoners’. De stad zal geen kampementen meer tolereren, maar iedereen die nu in tenten of barakken woont kan wel terecht in een soort integratieproject dat op de Lübecksite wordt opgestart. De oorspronkelijke timing – eind februari – werd niet gehaald, maar november blijkt wel haalbaar.

“We hebben een akkoord met het bedrijf Warsco uit Genk”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Zij hebben ervaring met wooncontainers, en zullen dit najaar maximum 44 containers leveren. Misschien worden het er minder, dat zal afhangen van hoeveel mensen effectief in het project zullen stappen. Momenteel zijn dat er 108, maar bij de nulmeting waren het er nog 138. Er is ook nog steeds de mogelijkheid van vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst.”

Op de Lübecksite, die nu al wordt voorbereid, komen niet enkel wooncontainers. Het gaat ook om bijvoorbeeld sanitair en klaslokalen. Want wie instapt in het project, verbindt zich ertoe verplicht Nederlands te leren, een traject naar werk te volgen, en kinderen naar school te sturen. Het project ‘intra-Europese migratie’ zal maximaal 3 jaar lopen. “Ondertussen hebben we ook kandidaten gevonden die het beheer van de site op zich willen nemen. De gesprekken daarvoor gaan de goede richting uit”, zegt de burgemeester. Qua kostprijs van het project kan nog niets bekend gemaakt worden zolang niet alles vastligt. (Lees verder onder de foto)

In juli vorig jaar kondigde de stad aan dat het gedaan moest zijn met illegale kampen in de stad. Dat bericht kwam er naar aanleiding van het Romakamp in de Wondelgemse Meersen, waar maar geen oplossing voor kwam. De Lijn, eigenaar van het terrein waarop dat kamp stond, wilde de grond terug in september. Er kwam uitstel tot eind februari. Tegen die tijd wilde de stad het project voor kampbewoners op de Lübecksite opgestart hebben, maar dat lukte niet. Er was geen omgevingsvergunning – die is er intussen wel -, er werd geen leverancier gevonden voor de containers, en niemand wilde het project uitbaten. Het middenveld maakte zich boos omdat het niet voldoende geconsulteerd en betrokken werd.

Verhuis

De stad verhuisde dan de Roma van aan de Hurstweg naar het doortrekkersterrein aan de Drongensesteenweg. Sinds februari wonen om en bij de 100 Roma dus daar, mét begeleiding en toezicht, en voorlopig zonder grote problemen. In september vorig jaar al werd een nulmeting gedaan. Wie toen geregistreerd werd als ‘kampbewoner’, aan de Hurstweg, de Aziëstraat of elders in Gent, krijgt de mogelijkheid in te stappen in het project aan de Lübecksite. Wie daarna nog naar Gent kwam en ergens in barakken woont, valt uit de boot. Zodra het project aan de Lübecksite is opgestart, en de stad heeft daarvoor begin november gepind, wordt geen enkel kamp meer getolereerd op grondgebied Gent.

“Warsco heeft 19 oktober als deadline gekregen waarop alles op de Lübecksite operationeel moet zijn”, aldus nog de burgemeester. “We verwachten dus dat er vanaf half september containers gebouwd zullen worden aan de Afrikalaan. Dat zal vooral achteraan op het terrein zijn, maar er komt een volledig inrichtingsplan.”