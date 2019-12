Schorst UGent KVHV voor vier maanden na ophef over lezing Jeff Hoeyberghs? LH

11 december 2019

13u18 10 Gent De sociale raad van de UGent adviseert om studentenvereniging KVHV voor vier maanden te schorsen na de lezing waarin plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs allerlei seksistische uitspraken deed. De definitieve beslissing valt vrijdag, zo werd vernomen bij de universiteit.

Op uitnodiging van de conservatieve Vlaamse studentenvereniging KVHV gaf plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs op 4 december een lezing aan de UGent waarin hij een reeks seksistische opmerkingen maakte. Zo zei hij onder meer: “Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en geld. Maar ze willen wel niet meer hun benen opendoen” en “Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden”.

Afstand

De UGent distantieerde zich uitdrukkelijk van de uitspraken van Hoeyberghs. “Ze gaan flagrant in tegen onze waarden en tegen het beleid en de acties waarmee onze universiteit aan die waarden uitdrukking geeft”, zei rector Rik Van de Walle.



Hij had aan de studentenbeheerder van de UGent ook gevraagd om een voorstel tot tijdelijke schorsing van KVHV te overwegen. Het voorstel werd daarna voorgelegd aan de sociale raad van de UGent, en die adviseerde vandaag om de studentenvereniging voor vier maanden te schorsen. Het bestuurscollege van de UGent zal vrijdag beslissen wat er met de studentenclub gebeurt.

Op één dag tijd liepen er meer dan 1.000 meldingen binnen. Dat is een duidelijk signaal dat dit soort uitspraken niet meer getolereerd worden in onze samenleving Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Discriminatie

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zal zich burgerlijke partij stellen tegen Hoeyberghs, zo bleek intussen eerder vandaag.

“De uitspraken van Jeff Hoeyberghs zetten aan tot discriminatie en haat jegens vrouwen. Daarom is het de opdracht van het Instituut om in te grijpen", verduidelijkte adjunct-directeur Liesbet Stevens. “Het Instituut wil overigens iedereen bedanken die melding maakte van dit incident. Op één dag tijd liepen er meer dan 1.000 meldingen binnen. Dat is een duidelijk signaal dat dit soort uitspraken niet meer getolereerd worden in onze samenleving.”

“Natuurlijk gaat het om meer dan het uiten van een controversiële mening. Als je vrouwen lui en dom noemt, verlaag je de drempel om hen te discrimineren. Als je stelt dat ze hun benen moeten opendoen, verlaag je de drempel om hen te verkrachten. De misogyne en denigrerende uitspraken van Jeff Hoeyberghs zetten aan tot haat tegen vrouwen, en dragen zo zelfs bij tot een klimaat van discriminatie en geweld jegens vrouwen”, aldus Stevens nog.

Het Instituut trekt dus naar de rechtbank en vraagt de feiten te onderzoeken in het licht van de schending van de Gender- en Seksismewet. Om de sereniteit van het onderzoek te bewaren, zal het Instituut verder niet communiceren over deze zaak.

Protest

De feministische organisatie Campagne ROSA gaat vrijdagochtend dan weer protesteren aan de bestuursraad van de UGent. De leden willen dat de KVHV uitgesloten wordt van de UGent.

Dat de video zoveel bekeken werd, vindt Campagne ROSA een goede zaak. “Het is natuurlijk schrijnend dat zulke meningen bestaan en dat extreemrechtse studentenorganisaties deze uitdragen, maar het is onwaarschijnlijk belangrijk dat dit naar buiten gekomen is”, zegt Mai Vermeulen.

Het enige consequente antwoord voor een universitaire instelling die seksisme bestrijdt, is de uitsluiting van het KVHV Feministische organisatie Campagne ROSA

De actie tegen de KVHV staat om 8 uur gepland aan het Universiteitsforum in de Sint-Pietersnieuwstraat. Er zullen dan ook open brieven uitgedeeld worden. “De rector wil het KVHV nu tijdelijk schorsen, maar dat is onvoldoende. Het enige consequente antwoord voor een universitaire instelling die seksisme bestrijdt, is de uitsluiting van het KVHV”, klinkt het.

De organisatie roept ook op om het debat over seksisme ten gronde te voeren. “Jeff Hoeyberghs en het KVHV zijn het topje van de ijsberg. Seksisme is een structureel en maatschappelijk probleem dat een verwrongen en minderwaardige beeldvorming van vrouwen creëert.”