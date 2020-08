Schoorsteenveger Franckie brengt Gent in beeld vanop de daken: “Bijna wekelijks kom ik een super exclusief pand tegen waarvan mijn mond openvalt” Jill Dhondt

12 augustus 2020

13u01 1 Gent Je mag geen hoogtevrees hebben om schoorsteenveger te worden. Gentenaar Franckie Vermandel (46) doet het al 25 jaar, en met plezier. Als het werk gedaan is op het dak, blijft hij altijd nog wat langer zitten om te genieten van het landschap en een foto te nemen voor zijn Instagrampagina. “Ik ben zot van schoonheid en Gent heeft daar zo veel van. Het is de allermooiste stad van de wereld, ook vanuit de hoogte.”

“Het is vuil en hard werk,” begint Franckie, “en toch zou ik niets anders willen doen. Op mijn twaalfde stond ik voor het eerst op een dak, en ik had het virus meteen te pakken. De dagen vliegen voorbij. Als schoorsteenveger zie ik Gent op een manier waarop anderen haar nog nooit zagen. Dat unieke beeld wil ik graag delen. Daarom blijf ik als ik klaar ben met werken altijd nog even zitten om een foto te nemen vanuit de hoogte.”

Van kastelen tot sociale woningen: iedereen heeft een schouw Franckie Vermandel

Franckie staat al een kwarteeuw op de daken van Gent, en heeft de stad daardoor vanuit de lucht zien veranderen. “Het Patershol ken ik nog als een verloederde buurt, je moest daar vroeger oppassen dat je niet door het dak zakte. Nu is daar niets vuil of ruw meer aan. Vroeger stonden de daken ook vol antennes, intussen zijn ze allemaal weg. Misschien nog goed ook, ik ben er eens aan eentje blijven haken waardoor ik op mijn rug in de goot terecht ben gekomen.”

“Het meest indrukwekkende zicht? Onmogelijk om te zeggen. Want op een dak staan en de drie torens zien of met je neus bijna op de Sint-Jacobskerk plakken, dat blijft verbazen. De laatste jaren vind ik het ook alsmaar wijzer om andere stadsdelen te zien: tuintjes van jonge gezinnen met vers groen in de Muide, de schotelantennes in de Brugse Poort, ook dat is mijn stad.”

Franckie komt met alle lagen van de bevolking in contact. Van kastelen tot sociale woningen: iedereen heeft een schouw. “Ik zie prachtige gevels, maar ook oogverblindende interieurs. Bijna wekelijks kom ik een pand tegen waarvan mijn mond openvalt, super exclusief. Ik hoef niet naar een museum, kunstverzamelaars hangen hun topwerken in hun living waar ook hun schouw staat. Ik ben zot van schoonheid en Gent heeft daar zo veel van. Het is de allermooiste stad van de wereld, ook vanuit de hoogte. Na al die jaren vind ik dat nog steeds: zo schoon, echt niet normaal.”

Wie nog meer beelden van Gent uit de hoogte wil zien, kan Franckies Instagrampagina volgen.