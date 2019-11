Schoolkinderen planten bomen in natuurgebied De Assels Yannick De Spiegeleir

21 november 2019

15u24 0 Gent Op een stuk grond in natuurgebied ‘De Assels’, dat Natuurpunt Gent huurt van de Oude Abdij van Drongen, hebben leerlingen van stedelijke basisschool Klaverdries en GO!-basisschool De Mijlpaal donderdagochtend samen een duizendtal boompjes en struikjes aangeplant.

Natuurgebied De Assels wordt beheerd door Natuurpunt Gent. “We planten hier vandaag vooral meidoorn aan, maar onder andere ook lijsterbes, kardinaalsmuts en hazelaar”, zegt An Fiers, conservator van De Assels en voorzitter van Natuurpunt Gent. “Dankzij de nieuwe bomen en struiken zal dit kleinschalige landschap een betere habitat worden voor vogels en insecten.”

Dag van de Natuur

De activiteit maakt deel uit van de Dag van de Natuur op zondag 24 november. Die dag nodigt Natuurpunt alle Vlamingen uit om mee te helpen in de natuur. In Gent gaat de natuurvereniging op liefst acht locaties aan de slag: bomen planten, wandelpaden aanleggen, maaien, knotten, noem maar op. De boompjes en struiken die donderdag niet door de kinderen geplant kunnen worden, gaan zondag alsnog de grond in. Meer info en alle locaties op www.natuurpuntgent.be.