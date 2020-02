School voor slechtzienden maakt werken van Van Eyck tastbaar Jill Dhondt

07 februari 2020

12u39 4 Gent Sint-Rafaël is een Gentse school voor volwassenen met een visuele beperking. Het hele schooljaar lang werken ze daar rond Van Eyck, met deze week als hoogtepunt. De gewone lessen werden langs de kant geschoven om plaats te maken voor allerlei activiteiten rond de gebroeders Van Eyck.

Op het programma stonden ambachtelijke workshops, een stadswandeling, een initiatie boogschieten, een eetbaar schilderij, tableaux vivants, een volksfeest, een bezoek aan het Lam Gods en een zoektocht naar de dief van het gestolen paneel van de Rechtvaardige Rechters. “Heel Gent staat in het teken van Van Eyck, waarom zouden we daar als school niets mee doen”, zegt Hendrik, één van de leraars. “Het is fijn dat de cursisten deel kunnen uitmaken van het gebeuren.”

Voelen

Hoogtepunten van de week waren het bezoek aan het MSK en de tableaux vivants. De cursisten namen enkele schilderijen Van Eyck als voorbeeld, om deze op hun eigen manier uit te beelden. Niet enkel het Lam Gods maar ook andere werken van Van Eyck, zoals de ‘Madonna met kind en kanunnik Vanderpaele’, kwamen aan bod.

Tijdens hun bezoek aan het gerestaureerde Lam Gods konden de cursisten het grootste werk van de grootmeester voelen. De gidsen hadden reliëfkaarten mee waarop delen van het schilderij gezwelprint waren. “Zwelprinten is een techniek waarbij het zwarte opzwelt, waardoor de lijnen voelbaar worden”, zegt Hendrik. Dankzij de 3D-versie van het Lam Gods konden de cursisten het schilderij toch bewonderen, ondanks hun visuele beperking.

Isaac, één van de cursisten was onder de indruk van het bezoek. “Het deel met moeder Maria en de duif sprak het meeste tot de verbeelding. Op die reliëfkaart kwam de betekenis het beste naar boven.” De gidsen van het MSK hadden ook voorwerpen bij zich zodat de cursisten een beter idee kregen van wat er op het schilderij staat.