School voor nieuwkomers wacht loodzware taak: “Door de lockdown ging het niveau van het Nederlands stevig achteruit”



Cedric Matthys

01 september 2020

16u03 0 Gent Ook in de Toren van Babel is het nieuwe schooljaar gestart. De school aan de Bargiekaai in Gent richt zich specifiek op nieuwkomers die het Nederlands onder de knie moeten krijgen. Geen eenvoudige opdracht na maanden in lockdown. “Veel van onze leerlingen hebben geen computer”, zegt leerlingenbegeleider Tim Poelman. “Afstandsleren was geen optie.”

“Sommigen van onze leerlingen wonen in kraakpanden. Hun ouders moeten bedelen om rond te komen.” De realiteit die Tim Poelman ons voorschotelt, is bikkelhard. De man is leerlingenbegeleider in de Toren van Babel, een stadsschool aan de Bargiekaai in Gent die zich specifiek richt naar nieuwkomers. “Kinderen die het Nederlands nog niet meester zijn, komen hier terecht. Veel van hen zijn kansarm. Corona was dan ook een totale ramp. Afstandsleren lukte niet omdat de meesten gewoonweg geen computer hebben. Onze leerkrachten gaven wel privéles aan huis en kwamen taken brengen, maar dat was spijtig genoeg een druppel op een hete plaat. We merken dat het niveau van het Nederlands bij velen stevig achteruitging.”

Geen getuigschrift

Hoewel de school er vooraf wat voor vreesde, vonden de leerlingen de weg naar de school gemakkelijk terug. Het leerlingenaantal bleef quasi gelijk met vorig jaar. “Momenteel zitten we aan een 170-tal leerlingen”, zegt coördinatrice Elke Geirnaert. “Dat aantal zal wel nog stijgen. Op dit moment zitten overal in Vlaanderen heel wat nieuwkomers niet op hun plaats. Zo komen in de B-stroom (het vroegere BSO, nvdr.) heel wat leerlingen terecht die geen getuigschrift lager onderwijs hebben. Ze mogen doorstromen puur op basis van leeftijd omdat ze eigenlijk al te oud zijn. Ik verwacht dan ook problemen in het eerste middelbaar. Vroeger was hun Nederlands net goed genoeg door wat ze oppikten in het lager. Maar door het afstandsleren is dat nu grotendeels verloren gegaan.”

Rode zone

De eerste schooldag in de Toren van Babel verliep erg gemoedelijk. Net als in andere scholen in Vlaanderen moet iedereen de handen vaak ontsmetten en een mondmasker dragen. De leerkrachten doen er alles aan om corona tegen te houden, al heerst hier en daar wat ongerustheid. “Sommige leerlingen zijn op reis geweest naar hun thuisland”, legt Tim Poelman uit. “Of zij al dan niet in rode zones geweest zijn kunnen we onmogelijk nagaan. We proberen hen goed uit te leggen wat quarantaine inhoudt, maar tegelijk moeten we de realiteit onder ogen zien.”

Poelman verwijst naar de financiële situatie van veel gezinnen. Vaak zijn de families illegaal in het land en mogen de ouders daardoor niet legaal werken. Hun jobs in het zwarte circuit zijn door corona verdwenen en ook bedelen brengt de jongste tijd weinig op. “Deze voormiddag (dinsdagvoormiddag, nvdr.) alleen al stonden er 13 kinderen aan mijn bureau”, vertelt hij. “Ze lieten allemaal weten dat ze de schoolfactuur niet kunnen betalen. Het probleem is niet nieuw, maar nooit dook het zo vroeg in het jaar op. We vragen het absolute minimum (40 euro of 80 euro naargelang de lessen, nvdr.) en toch blijkt dat te veel. Corona heeft er hard ingehakt.”