School De Kleurdoos vangt regenwater op in enorme zakken in de kelder. “Zo leren onze kinderen ook anders met water omgaan” Sabine Van Damme

01 oktober 2020

18u36 2 Gent In Jenaplanschool De Kleurdoos in Ledeberg is de kelder herschapen tot één groot waterreservoir. In enorme rubberen zakken wordt in totaal 49 kubieke meter regenwater gehamsterd. Daarmee worden de toiletten op school doorgespoeld.

Het is officieel een proefproject, maar nu al is duidelijk dat het een succes is. “In onze kelder stonden vroeger stookolietanks, maar wij verwarmen al lang niet meer met stookolie”, zegt directrice Cathy Vynckier. “Deze ruimte was dus vrij, maar het was een idee van de stad om met die twee zakken te gaan werken.”

De Jenaplanschool kreeg te maken met een verzakte speelplaats. Toen die werd open gelegd, werd niet alleen een bunker gevonden, maar bleek ook dat de waterput kapot was. “Een nieuwe put zou veel geld kosten, geld dat we liever investeerden in een nieuwe, avontuurlijke speelplaats. Het idee van de zakken is toen geopperd.”

Met een pompsysteem wordt het regenwater nu gebruikt voor de toiletten op school. Met 265 kinderen gaat dat meteen over veel water. “De school gebruikt jaarlijks 1.350 kubieke meter leidingwater”, zegt schepen Annelies Storms. “Met dit systeem zou dat een stevig verschil moeten geven. Het is een innovatief proefproject dat na positieve evaluatie ook op andere plaatsen kan uitgerold worden.”

“Positief ook is dat de kinderen weten wat hier gebeurt. Zo denken ze meteen ook na over leidingwater, en gaan ze er zelf anders mee om”, aldus de directrice.” Het systeem met de zakken kan overigens ook gewoon thuis worden gebruikt, in een kleiner formaat.