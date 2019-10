Scholen luiden bel tegen armoede in onderwijs Yannick De Spiegeleir

17 oktober 2019

15u57 2 Gent Op meer dan 60 Gentse scholen werd donderdagmiddag symbolisch om vijf voor twaalf de bel geluid tegen armoede in het onderwijs.

De internationale Dag tegen Armoede focust dit jaar op het thema onderwijs. Bijna 1 op de 4 kinderen in Gent wordt geboren in armoede en start zo met minder kansen. Armoede leidt vaak tot uitsluiting, ook op school.

Ook op de Sint-Bavohumaniora werd stilgestaan bij de problematiek. Elli Wallyn (13) en Arnd Moens (14) van de leerlingenraad stelden enkele maatregelen voor die de school neemt om armoede te bestrijden. “Op het einde van het schooljaar is er een tweedehandsmarkt waarop leerlingen onder meer een tweedehandsuniform kunnen kopen. Aan het begin van het schooljaar is er ook een ‘boekencheck’: als iemand niet over de nodige handboeken beschikt omdat er thuis financiële problemen zijn, komt de school tussen.”

Ook schepen van Armoedebestrijding Rudy Coddens (sp.a) en schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) luidden mee de bel tegen armoede in het onderwijs. “Ik blijf ervan overtuigd dat als elke beleidsmaker resoluut kiest voor solidariteit, niemand arm hoeft te zijn”, zegt Coddens. Decruynaere wil de strijd tegen armoede in het onderwijs opvoeren. “Ik wil samen met de scholen kijken hoe de facturen voor ouders naar beneden kunnen, bijvoorbeeld door schooluitstappen anders te organiseren of door meer in te zetten op tweedehandsmateriaal. Zonder dat de kwaliteit van het onderwijs in het gedrang komt.”