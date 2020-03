Scholen brengen leerlingen dichter bij elkaar met eigen theaterstuk Jill Dhondt

04 maart 2020

13u30 0 Gent De leerlingen van de Freinetmiddenschool en Het Spectrum Gent zijn volop aan het repeteren voor hun zelfgemaakte muzikale theatervoorstelling ‘One’. Het overkoepelende thema van het stuk is verdraagzaamheid.

“Op de speelplaats komen leerlingen met heel uiteenlopende achtergronden samen”, klinkt het . “Op een positieve manier omgaan met verdraagzaamheid, is daarom een heel belangrijk thema.” In het toneelstuk is niet de speelplaats maar wel Tram 1 de setting waar verschillende personen in aanraking komen met elkaar. Zowel het verhaal, de personages, de muziek als de dansjes werden bedacht door de leerlingen zelf.

De kinderen komen uit verschillende leerjaren en richtingen. In het begin vormden ze nog kleine groepjes, maar langzaamaan groeiden ze naar elkaar toe. “De leerlingen slaagden erin om de verschillen tussen elkaar te overbruggen”, zegt Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs. “Hun eigen verhaal en het verhaal op het podium gaat over verbinding, een relaas waar we als volwassenen een voorbeeld aan kunnen nemen.”

De voorstelling One vindt plaats op donderdag 5 en vrijdag 6 maart in het Kraakhuis van Muziekcentrum De Bijloke aan de Bijlokekaai.