Schilderij dat bouw Boekentoren toont, geveild voor 5.000 euro Sabine Van Damme

30 juni 2020

14u04 3 Gent Het werk van Piet Lippens waarop de bouw van de Boekentoren te zien is, is zondag Het werk van Piet Lippens waarop de bouw van de Boekentoren te zien is, is zondag onder de hamer gegaan voor maar liefst 5.000 euro. De Universiteit Gent had interesse in dit unieke stuk maar greep ernaast.

De bouw van de Boekentoren in Gent is zo goed als nergens gedocumenteerd. Piet Lippens bracht het wel in beeld, met olie op doek, en vermoedelijk in spiegelbeeld. Dat unieke werkje werd zondag geveild door het Gentse veilinghuis Maison Jules. Het werkje van 80 op 70 centimeter zou tot 2.000 euro kunnen opleveren, hoopten ze daar. Het werd uiteindelijk 5.000 euro, plus 25 procent veilingkosten.

Stevig geboden

“Een heel uitzonderlijke prijs”, vindt Jo Tondeleir. “Er werd dan ook stevig geboden. Er waren 7 telefonische lijnen en nog bijkomende online biedingen.” De veiling verliep achter gesloten deuren omwille van corona, en dus online en telefonisch. De nieuwe eigenaar werd uiteindelijk niet de UGent, die nochtans echt interesse had, maar wel een privéverzamelaar die al tientallen werken van Lippens in zijn bezit heeft.