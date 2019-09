Schilderen wegmarkeringen veroorzaakt chaos in Sint-Denijs-Westrem Erik De Troyer

16 september 2019

17u10 0

Chaotische toestanden in Sint-Denijs-Westrem maandag. Daar was een team een hele dag in de weer om wegmarkeringen te vernieuwen. Er kwamen honderden oranje kegels aan te pas die vaak nogal ongelukkig geplaatst waren. Door die schilderwerken waren heel wat afslagstroken en opritten zo goed als onbruikbaar. Zo moest de oprit naar de snelweg het stellen met maar een paar meter ruimte om af te slaan, elders konden bussen niet meer aan hun halte. “We zagen deze morgen de chaos voor onze ogen ontstaan”, klinkt het in één van de kantoorgebouwen langs de Kortrijksesteenweg. “Fietsers wisten niet meer waar ze moesten rijden, automobilisten reden in de omgekeerde richting in de Schoonzichtstraat. Gevaarlijke toestanden”, klinkt het.