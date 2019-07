Schietpartij aan Rabot in Gent: “Man in zwarte kledij gevlucht richting centrum” Jeffrey Dujardin OSG

02 juli 2019

09u47 33 Gent Aan het Gentse Rabot heeft deze ochtend rond 5 uur een schietpartij plaatsgevonden.

Een buurtbewoner hoorde mannen lopen, met daarbij geschreeuw. Erna klonken geweerschoten. Volgens getuigen zou de schutter, een man in het zwart gekleed, gevlucht zijn richting het centrum. Het is nog niet duidelijk of de man gevat is. Het parket van Oost-Vlaanderen wenst nog niet te communiceren over de zaak.

Later meer

Om 5:19 wakker geschrokken door lopende voetstappen, geschreeuw, geweerschoten. Vanuit het raam (2e verdiep) een man zien vluchten en naar de politie op straat geroepen wat we zagen. #gent #rabot

