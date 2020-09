Schepen Watteeuw staat boze busreizigers te woord: “We laten jullie niet in de kou laten staan” Cedric Matthys

22 september 2020

21u12 0 Gent Aan het stadhuis in Gent hebben boze busreizigers 1160 handtekeningen afgegeven aan schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). De actievoerders zijn ontevreden omdat ondermeer buslijn 6 verdwijnt . Die lijn is voor veel oudere Gentenaars de enige ader richting de stad.

“We doen dit om schepen Watteeuw een hart onder de riem te steken.” Het lijkt wat vreemd om met een petitie van 1160 handtekeningen richting het stadhuis te trekken om iemand te steunen, maar Luc Desmedt, voorzitter van de Reizigersbond, vindt het niet meer dan logisch. “De Lijn is geen bevoegdheid van de stad”, zegt hij, “maar toch trekken we naar hier. De Lijn werkt momenteel aan een nieuw vervoersplan waardoor eind volgend jaar onder meer buslijn 6 dreigt te verdwijnen. Ouderen die het lokaal dienstencentrum De Horizon op de Lousbergskaai willen bezoeken of in residentie Scheldoord wonen, hebben zo geen bus meer. We vragen daarom aan de stad om zelf een wijkbus aan te bieden.”

Voorstel Reizigersbond

De Reizigersbond heeft zelfs al geld gevonden om de wijkbus te betalen. Volgens het nieuwe plan gaat De Lijn bepaalde diensten uitvoeren waar de stad nu voor instaat. Zo gaat de openbare vervoermaatschappij voortaan het nachtnet voor zich nemen, waardoor er 200.000 euro vrijkomt. Verder hoeven er geen busjes van de stad meer te rijden tussen de Park and Ride aan de Weba en de Watersportbaan. Ook dat neemt De Lijn vanaf eind volgend jaar op zich.

“Ik ga de Gentenaars niet in de kou laten staan”, antwoordt Watteeuw op het voorstel, “maar ik zou het straf vinden mocht De Lijn de buslijn zomaar laten verdwijnen. Concreet ligt het probleem bij het beleid van de Vlaamse overheid (waar de partij van Watteeuw geen deel van uitmaakt, nvdr.). De Lijn moet verplicht extra inzetten op de belangrijkste lijnen, maar krijgt hier geen extra geld voor. In de praktijk worden hierdoor lijnen geschrapt. Daar ben ik uiteraard niet akkoord mee en toch moeten we hiermee doen. Uiteindelijk moet je koken met de ingrediënten die je in jouw koelkast vindt.”

