Schepen Watteeuw: “Afgewerkt Sint-Pietersstation zal er goed uitzien”

Erik De Troyer

03 december 2019

21u11 0 Gent Volgens schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) zien de eerste schetsen voor het nieuwe Sint-Pietersstation er goed uit. Momenteel is zowat de helft van het stationsgebouw verbouwd, maar de werken daar liggen stil in afwachting van deel twee. Watteeuw en burgemeester De Clercq hadden recent een onderhoud met de NMBS en kregen daar de eerste nieuwe schetsen te zien.

“Het gaat nog niet om afgewerkte beelden, maar ik kan zeggen dat de plannen in de goede richting gaan”, aldus Watteeuw. De NMBS wou oorspronkelijk het Gentse station in een fors afgeslankte versie verderbouwen. Die beslissing nam de NMBS omdat de aannemers offertes indienden die veel duurder uitvielen dan gedacht. Sporen 12 tot 8 hebben vandaag een volledige overkapping gekregen, maar voor de overige sporen leek het er op dat er enkel een open luifel zou komen. Daarop schoot het Gentse stadsbestuur uit zijn sloffen. De afgeslankte plannen belandden in de vuilnisbak en de stad en de NMBS gingen aan tafel zitten om een gezamenlijk ontwerp te maken.

“De NMBS wou besparen op de onderhoudskosten. Daarom hebben we nu een ontwerp gemaakt dat past bij onze stad en dat minder onderhoud vraagt. Onze stadsbouwmeester heeft zich daar fel voor ingezet. Het ziet er goed uit. Het is hout vasthouden dat alles snel afgerond kan worden”, aldus Watteeuw.

De werken moeten in de loop van 2020 beginnen om in het beste scenario in 2027 klaar te zijn.