Schepen Sami Souguir buiten vervolging voor laster in dossier Russische kunst

Erik De Troyer

06 november 2019

17u36 0 Gent Gents schepen Sami Souguir (Open Vld) is woensdag door de raadkamer buiten vervolging gesteld voor laster en eerroof. Het dossier kadert in de hele historie met mogelijk vervalste Russische kunst in het MSK.

Souguir had in onze krant verklaard klacht in te dienen tegen de stichting die eigenaar is van de kunstwerken. Hij sprak over aanwijzingen van valsheid in geschrifte. Catherine De Zegher - vroegere directeur van het MSK -pikte dat niet en trok naar de rechtbank met een klacht voor laster en eerroof.

“De raadkamer heeft mij vandaag buiten vervolging gesteld”, zegt Souguir. “Dat is een hele opluchting, want dit is voor mij de eerste keer dat ik met het gerecht in aanraking kwam. Ik ben ook niet als schepen maar ten persoonlijke titel aangeklaagd. Tien maanden lang heeft dat toch op mij gewerkt, maar ik heb altijd het standpunt van de stad verdedigd en daar is de raadkamer in gevolgd”, zegt hij.

De feiten van Russische Kunst dateren van begin 2018. Toen barstte een bom onder de kunstwereld met een collectie van 26 kunstwerken van een Russisch koppel in de hoofdrol. Die werden uitgeleend aan het MSK voor een tentoonstelling over Russische avant-gardekunst. Tien kunstkenners schreven een open brief waarin ze de kunstwerken als twijfelachtig bestempelden. Er was nauwelijks documentatie over de werken en hoe de kunstwerken in handen kwamen van het echtpaar Igor en Olga Toporovski werd nooit helemaal duidelijk. Uiteindelijk werden de 26 in bruikleen gegeven kunstwerken verwijderd uit het museum. Het MSK en de stad Gent leden door die hele toestand zwaar gezichtsverlies. Directeur Catherine De Zegher werd door de stad als directeur van het MSK geschorst.

Intussen loopt er nog een onderzoek om de ware toedracht achter de kunstwerken te achterhalen.