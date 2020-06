Schepen Rudy Coddens vraagt Gentenaars extra voorzichtig te zijn tijdens hittegolf: “Laat kinderen en dieren niet achter in de wagen" Cedric Matthys

22 juni 2020

12u26 4 Gent Ook de stad Gent bereidt zich voor op de Ook de stad Gent bereidt zich voor op de hittegolf die eind week in het verschiet ligt. Zodra het Vlaams Gewest het hitteplan afkondigt, staan in de woonzorgcentra voetbadjes klaar. Al moeten niet alleen ouderen goed opletten. “Wagens kunnen in een mum van tijd bijzonder heet kunnen worden”, zegt schepen van Sociale Zaken Rudy Coddens (sp.a). “Elk jaar hoor ik schrijnende verhalen.”

“Laat kinderen en dieren niet achter in de wagen. Dat is levensgevaarlijk." Met deze niet mis te verstane boodschap roept schepen van Sociale Zaken Rudy Coddens (sp.a) de Gentenaars op om de komende dagen extra voorzichtig te zijn. Met temperaturen die tegen het eind van de week boven de 30 graden Celcius stijgen, komt de eerste hittegolf van het jaar eraan.

“Elk jaar hoor ik schrijnende verhalen”, zegt Coddens. “We hameren erop dat wagens in een mum van tijd bijzonder heet kunnen worden. Toch merken we dat mensen snel verstrooid zijn. Daarom nogmaals deze oproep.”

Hitteplan

Stad Gent bereidt zich voor op tropische temperaturen. Voorlopig is het nog niet het geval, maar zodra het Vlaams Gewest het hitteplan afkondigt, schiet de stad meteen in actie. “Ik ben intussen 17 jaar schepen", licht Coddens toe. “Het is uiteraard niet de eerste keer dat we dit meemaken. Elk jaar krijgen we wel eens met een hittegolf te maken. De jongste jaren zelfs steeds meer.”

“Concreet ligt onder meer voor de ouderen al een plan klaar. We voorzien in de woonzorgcentra bijvoorbeeld voetbadjes of maken we dat alle rolluiken gesloten zijn. Verder gaan we ook bij kwetsbare mensen langs die thuis wonen. We telefoneren hen of bellen even aan om hen attent te maken op alle voorzorgsmaatregelen. Genoeg water drinken, de slaapkamer voldoende koel houden en geen al te warme kleding dragen blijven belangrijke aandachtspunten.”