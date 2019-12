Schepen rolt ‘ballekes in tomatensaus’: “vrijwilligers doen dit elke week” Sabine Van Damme

03 december 2019

17u49 0 Gent Schoon volk in de keuken van Buurtcentrum Bloemekenswijk. Schepen Astrid De Bruycker roert er mee met de vrijwilligers in de potten, samen met enkele van haar medewerkers. “Heel wat vrijwilligers zetten zich wekelijks in voor anderen, ik steek graag eens een handje toe”, zegt ze.

Een zware opdracht was het niet voor De Bruycker, want koken doet ze erg graag. “Alleen heb ik er – buiten verlofperiodes – te weinig tijd voor”, zegt ze. “Toen ik tijdens mijn kennismakingsronde in de buurtcentra hier passeerde, werd ik uitgenodigd om eens een handje toe te steken. Rudy en Raymond koken hier elke dinsdag voor honderd mensen, die voor 5 euro een lekkere, verse maaltijd krijgen. En naast hen zijn er heel veel Gentenaars die vrijwilligerswerk doen. Het is de week van de vrijwilliger, ik wil al die mensen graag bedanken.”

Op het menu vandaag: ‘ballekes in tomatensaus’. Er werd 25 kilo gehakt aangesleept, goed voor 550 netjes gerolde ballekes. Die moesten dan nog stuk voor stuk gebakken worden, op gewone pannen zoals u die thuis ook hebt. Geen grootkeukentoestanden dus, wel hard labeur. “De extra handen zijn zeker welkom”, aldus buurtwerker Koen. Schepen De Bruycker en haar team helpen ook om de maaltijd op te scheppen straks.