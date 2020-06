Schepen Onderwijs: “Scholen vragen om maatregelen nu even niet meer te veranderen” Wietske Vos

04 juni 2020

09u42 0 Gent Nu de Gentse basisscholen na drie maanden sluiting de eindspurt van de heropstart hebben ingezet, stellen veel ouders zich vragen bij de vaak maar gedeeltelijke heropening van de school van hun kinderen. De richtlijnen van minister Weyts rond hygiëne zijn niet echt afgestemd op het opnieuw ontvangen van volledige klassen, zo blijkt. Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) reageert.

Nadat op 18 mei de eerste, tweede en zesde leerjaren opnieuw naar school gingen, zwaaiden afgelopen week ook de poorten van de kleuterscholen weer open. Volgende week volgt de rest van de basisscholen. Eerder raakte al bekend dat sommige scholen volledig, maar veel scholen maar gedeeltelijk de deuren weer openzetten voor hun leerlingen. “Niet te organiseren in combinatie met de hygiënische richtlijnen vanuit Vlaanderen”, klonk het. Ook veel ouders maken zich zorgen hierover. Om de andere leerjaren weer naar school te kunnen laten komen, worden immers de al bestaande contactbubbels van eerste-, tweede- en zesdejaars opnieuw veranderd. Hierdoor kan het gebeuren dat broers en zussen niet op dezelfde dagen naar school mogen, wat werkende ouders in de problemen brengt.

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs in Gent: “We zien inderdaad dat veel scholen kiezen voor een gedeeltelijke opstart. In het stedelijke net, waar ik het meeste zicht op heb, is er veel variatie, maar de formule van 4 halve dagen zien we vaak terugkeren. Nu de school geen 4 vierkante meter per leerling meer nodig heeft en elke volledige klas een contactbubbel mag zijn, vragen ouders zich af waarom de leerlingen niet meer dagen mogen komen. Zeer begrijpelijk, maar het hangt echt af van school tot school of dit mogelijk is. Het heeft vooral te maken met de inrichting van de speelplaats en refter, of het mogelijk is om elke klasbubbel steeds samen te houden, ook in de refter, om de klasbubbels op de speelplaats niet te mengen en om bv. in de toiletten de richtlijnen te respecteren.”

Heeft u deze discrepantie aangekaart bij Vlaams minister van Onderwijs Weyts?

Decruynaere: “Uiteraard kan ik dit doen, ik heb al eerder enkele keren aan de bel getrokken, samen met mijn collega van Antwerpen. Ik heb dit gedaan toen de regel van 1,5m afstand in de buitenschoolse opvang niet en op de schoolopvang wel gehandhaafd werd. Ik heb dit opnieuw gedaan toen de klasbubbels bij de kleuters wel en op de lagere school niet werd uitgebreid naar 20 kinderen. Zo hebben we telkens snel gereageerd en is er ook bijgestuurd door de Vlaamse regering. De reden waarom ik dit nu niet doe, is dat ik vanuit de scholen duidelijk het signaal krijg om voorlopig geen veranderingen meer door te voeren.”

Maar zo zouden ze wel meer of zelfs alle kinderen kunnen ontvangen.

Decruynaere: “Dat klopt, maar het zijn al bijzonder heftige tijden geweest. Leerkrachten en directies geven al maandenlang het allerbeste van zichzelf en hebben al zo vaak op het laatste moment de scenario’s weer veranderd als een regel werd versoepeld. Ik krijg de boodschap: “Laat het alstublieft even zo, zodat we ons tot eind juni op de kinderen kunnen focussen”. Vergeet ook niet dat het voor de kinderen zelf ook allemaal bijzonder verwarrend is en dat we van hen veel flexibiliteit vragen. En ik sta daar helemaal achter. Ik zou dus ook zelf een pleidooi willen houden voor rust, vertrouwen en continuïteit.”

Ondertussen zijn er wel ouders die niet aan de slag kunnen omdat hun kinderen niet op dezelfde dagen naar school kunnen.

Decruynaere: “Dat klopt en ik heb daar uiteraard, als werkende mama, zeer veel begrip voor. Op de scholen is er zeker opvang voor de broers en de zussen op de andere dagen, en ik weet dat veel ouders zich uiteindelijk met gedeeltelijk thuiswerk nog enkele weken kunnen organiseren. Er wordt dan ook opgeroepen om je kind niet naar de opvang te sturen als je zelf een oplossing hebt. Daarnaast zou ik iedere ouder die met vragen zit rond de herstart van de school, willen oproepen om dit te melden aan de directie en in dialoog te gaan. Er zijn voorbeelden van scholen die hebben bijgestuurd op basis van goede voorstellen van ouders. En iedere school is anders. En ik kan je verzekeren dat wij heel goed naar de noden van de scholen hebben geluisterd.”

Is er ook geluisterd naar scholen van de andere netten? Hoe kun je als Stad Gent iets betekenen voor deze scholen, die andere regels moeten volgen?

Decruynaere: “Ik ga uiteraard niet de organisatie van de scholen van andere netten sturen. Wat wel kan, is hun noden bevragen en daarvoor dan een ondersteunend aanbod creëren. Zo hebben we – op vraag van de scholen van alle netten – extra begeleiders voorzien om de scholen zo maximaal mogelijk te laten herstarten. Iedere school die een vraag stelde voor ondersteuning, heeft een antwoord gekregen. Zo’n 50 scholen, van alle netten, maken gebruik van deze 147 begeleiders. Dat gaat over vrijwilligers en medewerkers van sportverenigingen, vakantiekampen, culturele organisaties enzovoort. Een tweede vraag van de scholen is extra lokalen buiten de schoolmuren om opvang of les te kunnen organiseren. Ook dat hebben we gedaan. Zo worden bv. De Centrale, het Vredeshuis en de sporthal van Zwijnaarde momenteel gebruikt als school of opvangruimte. De organisatie daarvan verliep vlot en snel. Dit was mogelijk omdat we de voorbije jaren hebben geïnvesteerd in flankerend onderwijsbeleid, o.a. via Brede School. Een derde punt zijn de extra leerkrachturen die scholen van alle netten mogen inzetten om bepaalde leerlingen die bij het afstandsonderwijs hebben moeten afhaken, weer in het vizier te krijgen.” Voor dit alles – het logistieke verhaal, de huur van ruimtes, meer mensen op de vloer, extra poetsmateriaal… – heeft de Stad Gent al 250.000 euro uitgetrokken.

Sommige ouders zijn ook bezorgd dat hun kinderen bij de opstart alsnog besmet raken.

Decruynaere: “Ook daar heb ik alle begrip voor. Immers, het is hier in Gent allemaal begonnen met het overlijden van een meisje van 12 jaar. Dat heeft er in de onderwijsgemeenschap diep ingehakt en maakte dat het ineens heel dichtbij kwam allemaal. Dus er zullen zeker ouders zijn die hun kinderen niet naar school durven te sturen. Wat bij verschillende scholen al goed werkte, is een filmpje maken over welke hygiënische maatregelen worden gevolgd, bij de ouders aanbellen en dit filmpje tonen. Sommige scholen hebben zelfs ‘wenmomenten’ georganiseerd. Scholen willen niets liever dan het vertrouwen van de ouders terugwinnen. De CLB’s hebben overigens de opdracht om ouders van kinderen die er niet zijn, te contacteren en te luisteren naar wat ze nodig hebben om dit vertrouwen te herstellen.”

Gaan uw kinderen al naar school, of pas volgende week?

Decruynaere: “Mijn zoon Ot zit in het derde leerjaar en dochter Ada in de derde kleuterklas, dus de jongste is net gestart en de oudste begint volgende week. Maar ze gaan al enkele dagen per week naar de opvang, omdat ook hier thuis de combinatie van werk en huiswerkbegeleiding na 2 maanden zeer moeilijk werd. Ook ik ben toen in dialoog gegaan met de school en heb gevraagd wat qua opvang haalbaar was voor hen. En daarop hebben wij ons georganiseerd. In die periode van 2 maanden is mijn respect voor de job van leerkracht alleen nog maar toegenomen. Leerkrachten werken keihard, met veel kennis van zaken en eindeloos geduld. Ik hoop dat dit inzicht een breed maatschappelijk draagvlak krijgt. Ook hoop ik dat de digitalisering binnen het onderwijs, die nu een boost heeft gekregen, zich verder doorzet. Voorwaarde is wel dat daar vanuit Vlaanderen de nodige budgetten aan gekoppeld worden. En tot slot is het zaak om nu al aan 1 september te denken. Stel dat het virus opnieuw opflakkert, dan moeten we voorbereid zijn. De leerkrachten kunnen straks genieten van een welverdiende vakantie, maar de onderwijsexperts kunnen nu al proactief nadenken over de start van het nieuwe schooljaar, post-corona.”

Ouders die graag een kijkje nemen op de school waar hun kind volgend jaar voor het eerst heengaat, maken best een afspraak voor een individueel schoolbezoek de komende weken. De corona-richtlijnen laten dit perfect toe.