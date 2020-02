Schepen die Gentse LEZ invoerde krijgt politiebewaking na verwijten op sociale media Sabine Van Damme Yannick De Spiegeleir

23 februari 2020

08u48 70 Gent Groen-schepen Tine Heyse wordt bij publieke aangelegenheden discreet in de gaten gehouden door de politie. Bij een Groen-schepen Tine Heyse wordt bij publieke aangelegenheden discreet in de gaten gehouden door de politie. Bij een persmoment van de schepen op de Korenmarkt zaterdagmiddag, waren een vijftal agenten in burger aanwezig. Reden: de lage-emissiezone. Maar schepen Heyse laat zich niet uit het lood slaan. “Op bagger reageer ik niet, naar terechte bekommernissen luister ik wel.”

Tine Heyse is de Groen-schepen die verantwoordelijk is voor de LEZ in Gent, en die het principe met hand en tand verdedigt. Ook toen andere partijen maandag op een pijnlijke gemeenteraad lieten weten niet akkoord te zijn met de uitbreiding van de LEZ naar de deelgemeenten, of minstens eerst een evaluatie te willen, hield Heyse het been stijf. Op sociale media kreeg ze de lelijkste verwijten naar haar hoofd geslingerd.

Om die reden houdt de politie een oogje in het zeil, preventief, klinkt het nu. Dus toen Tine Heyse het vijfjarig bestaan van het Restorestje – een doosje om je overschot op restaurant mee naar huis te nemen – vierde op de Korenmarkt zaterdagmiddag, was daar politie bij aanwezig. Discreet wel, en in burger. Er is namelijk geen concrete, fysieke bedreiging geuit, het gaat vooral om verwensingen en verwijten.

Heyse is niet de eerste Groen-schepen die politiebescherming krijgt. Ook Filip Watteeuw werd een tijdlang in gevolgd na het invoeren van het circulatieplan in de vorige legislatuur, omdat ook hij toen bedreigd werd via sociale media. Hij kreeg zelfs doodsbedreigingen. Bij de nieuwjaarsreceptie in januari was de politie ook alert, omdat toen was opgeroepen om met eieren naar Watteeuw te gooien. Toen leefde de perceptie nog dat de LEZ zijn plan was, intussen weet het overgrote deel van de mensen wel dat het een dossier van Tine Heyse is.

Bagger

“De politiebewaking kwam er niet op mijn vraag”, benadrukt Heyse. “Maar gezien de hoeveelheid bagger ik op Facebook en in mijn mailbox te verwerken krijg, vond de politie het raadzaam om alert te zijn. Ik had het enerzijds wel verwacht, die bagger, omdat ik heb gezien wat collega Watteeuw, en ook de wethouder in Utrecht die eerder ook een LEZ invoerde, naar hun hoofd kregen. Maar ik heb het toch onderschat. Ik troost mij met het idee dat ik ook best wel steunbetuigingen krijg, zelfs van mensen die ik niet ken. En hoewel ik het niet normaal vind, besef ik dat het eigen is aan de politiek. Gelukkig kan ik dat relativeren, en valt het nog mee in vergelijking met wat 18-jarige klimaatactivisten te horen krijgen. Voor alle duidelijkheid: op bagger en verwijten reageer ik niet, en ze zullen mij zeker niet van gedachte doen veranderen. Naar terechte bekommernissen luister ik wél.”

Niet nieuw

Het bedreigen van politici is niet nieuw, en doorgaans is mobiliteit de aanleiding. In 1997 werd in Gent het toen grootste voetgangersgebied in Vlaanderen ingevoerd. Toenmalig mobiliteitsschepen Sas van Rouveroij (Open Vld) en toenmalig burgemeester Frank Beke (sp.a) kregen ook bedreigingen. Omdat er toen nog geen sprake was van sociale media, kregen ze een kogel in hun brievenbus. Omdat de politie er toen van uit ging dat wie kogels heeft, ook een wapen bezit, werden de twee toen streng bewaakt. Ze moesten zelfs enkele dagen met een kogelvrij vest rondlopen.