Schepen Decruynaere wil dat kleurcodes voor onderwijs herbekeken worden: “Scholen moeten naar code oranje kunnen zonder 14-plussers thuis te zetten” Sabine Van Damme

12 oktober 2020

10u58 0 Gent Schepen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen) vindt de huidige kleurcodes voor het onderwijs onlogisch. “Waarom zouden we bij code oranje de 14-plussers thuis moeten zetten, terwijl er aanwijzingen zijn dat net dat het virus helpt verspreiden?” Ze vindt dat de kleurcodes geëvalueerd en desnoods aangepast moeten worden.”

“De enige reden waarom de minister weigert om het onderwijs naar kleurcode oranje te laten overstappen, is omdat dat 14-plussers dan halftijds thuis komen te zitten”, zegt Decruynaere. “En als dat gebeurt, zullen die jongeren gewoon met elkaar afspreken, hoe zou je zelf zijn. Maar dan komen ze in ongecontroleerde situaties terecht, terwijl ze op school net wél in een gecontroleerde – en dus betere – situatie zitten. Daarom moeten de regels binnen de kleurcodes herbekeken worden.”

Horeca en bubbels

Decruynaere vindt dat het onderwijs wel degelijk naar kleurcode oranje moet kunnen, maar dan zonder leerlingen thuis te zetten. “Niemand begrijpt dat het onderwijs code geel mag aanhouden, als je ziet wat er momenteel in de samenleving gebeurt. De regels rond horeca worden strenger, de bubbels worden kleiner, maar voor onderwijs verandert er niks. Dat is niet logisch. Beter zou zijn dat de onderwijskoepels samen met de vakbonden, de virologen en de minister de huidige kleurcodes evalueren, en eventueel de richtlijnen, zeker die rond het thuisblijven van scholieren, bijstellen.”