Schepen Decruynaere en HLN-columnist Kurt Burgelman in debat over gebruik van thuistaal in onderwijs: “De ene taal staat de andere niet in de weg” Yannick De Spiegeleir

30 september 2019

19u04 0 Gent In zijn wekelijkse column ‘De Kijk van Kurt’ fileert Kurt Burgelman wekelijks een actueel thema voor HLN regio Gent. Dit weekend liet hij zijn licht schijnen over de maatregelen van onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen) om leerkrachten van tips te voorzien voor het gebruik van thuistaal in het onderwijs. Het bewoog de schepen ertoe om zelf in haar pen te kruipen voor een reactie.

“Ik had Kurt graag in het sappige Gents geschreven waarin hij onze stad zo mooi bezingt. Maar die taal beheers ik niet genoeg, het is niet mijn moedertaal”, steekt Decruynaere van wal. “Het verhaal dat hij brengt over zijn vriend Abdil, grijpt me aan . Ik ken vele Gentenaars zoals hij: knappe koppen die struikelen over taal. Leerlingen boordevol ambitie, voor wie het Nederlands niet hun moedertaal is. En die daardoor meer moeite moesten doen. Leren lezen en schrijven is voor een zesjarige een pak moeilijker in een vreemde taal dan in een taal die hij vlot spreekt en begrijpt.”

De schepen stipt aan dat 1 op 3 Gentse leerlingen een andere moedertaal heeft dan het Nederlands. “Dat maakt het leerkrachten niet makkelijk, dus zoeken we oplossingen. Jarenlang gold het advies om leerlingen volledig onder te dompelen in het Nederlands. Met de beste bedoelingen werden soms zelfs straffen uitgedeeld aan wie de regel overtrad. Die aanpak levert niet het gewenste resultaat op: vandaag zien we nog altijd dat leerlingen met een andere thuistaal het vaak minder goed doen op school. En voor alle duidelijkheid: dat ligt zeker niet aan hun motivatie. En dus zoeken we betere oplossingen.”

Rijstroken

De schepen haalt een opmerkelijke vergelijking aan. “Beeld je een weg met twee rijstroken in. Het is niet omdat de meeste auto’s op het rechtse rijvak rijden, dat je niet (even) de linkerstrook mag gebruiken. Meer zelfs: het is slimmer om links voorbij te steken dan te blijven aanschuiven. Zo gaat het ook met het leren van talen. De ene taal staat de andere niet in de weg. Bekijk het als twee rijstroken: een voor Nederlands en een voor Frans (of Turks, Spaans, …) Wat telt is dat je een goede motor hebt, dat is je talenknobbel of inzicht en voeling met taal. Met taal is het zoals met fietsen (of autorijden zo je wil), hoe meer je het doet hoe beter het lukt. En dus moedigen we anderstalige ouders aan om hun kinderen verhalen voor te lezen. Experts zijn er alvast van overtuigd dat het beter zal werken dan elke andere taal te verbieden. Eén ding kan ik Kurt beloven: ik blijf zoeken naar de beste manier om de Gentse leerlingen vlot Nederlands bij te brengen. Hoe ging die Gentse uitdrukking ook weer, iets met niet plooien?”

Experts voor de klas

Ook onze columnist reageert op zijn beurt. “Voor de vierde keer in zowat 50 columns heb ik het vorig weekend gehad over de verwezenlijkingen van Groen en voor de vierde keer heb ik van de betreffende schepen een reactie gekregen”, zegt Kurt. “Ofwel kan het hun coalitiepartners niet schelen wat ik schrijf, ofwel zijn ze bij Groen nogal gevoelig voor kritiek. Ik twijfel geen seconde aan Decruynaeres goede bedoelingen voor het onderwijs in onze stad. Het getuigt ook van professionaliteit dat ze zich beroept op onderzoeken van experts. Wie die experts zijn, laat ze in het midden, maar ze heeft natuurlijk beter te doen dan me daarmee te vervelen.”

(Lees verder onder de foto)

Volgens Kurt staan de echte experts voor de klas. “Van die mensen heb ik op mijn column heel veel reacties gekregen. Mijn moeder, die 40 jaar ervaring heeft in het stedelijk onderwijs, is overstelpt met berichtjes van haar nog actieve en gepensioneerde collega’s. Zonder uitzondering konden ze zich vinden in hetgeen ik heb geschreven, zonder uitzondering stelden ze zich ernstige vragen bij de maatregel van de schepen. Die mensen staan in steeds moeilijker omstandigheden elke dag vol overgave voor klassen vol gemixte culturen. Geen van die mensen kan zich herinneren een gesprek te hebben gehad met jou. Ik stel voor dat Elke daar eens gaat luisteren. De toekomst van onze kinderen hangt ervan af.”

Schepen Decruynaere tekent voor het slotakkoord. “Gevoelig voor kritiek? Of zou het kunnen dat de groenen het debat niet schuwen? Wat een mens al niet bijleert door in gesprek te gaan. Net als Kurt ben ik het kind van een onderwijzer. En ga ik maar wat graag in gesprek over onderwijs in onze stad anno 2019.”