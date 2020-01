Schepen Coddens pleit voor bovenlokale afspraken over nachtopvang Yannick De Spiegeleir

08 januari 2020

19u43 0 Gent Op de gemeenteraadscommissie polste raadslid Sonja Welvaert (PVDA) naar de mogelijkheid om de nachtopvang voor daklozen structureel te openen vanaf 1 november. Volgens schepen Rudy Coddens (sp.a) is de startdatum geen breekpunt. “Wij pleiten voor bovenlokale afspraken tussen de Oost-Vlaamse steden om op hetzelfde tijdstip te beginnen.”

Omdat het begin november al kan vriezen pleitte Welvaert voor een vroegere startdatum van de nachtopvang. Op de commissie waren vertegenwoordigers van CAW Oost-Vlaanderen aanwezig. Zij verzorgen de nachtopvang in Gent en Aalst. “De weersomstandigheden worden vaak als argument gebruikt, maar pijpenstelen regen is ook niet aangenaam. Wij merken uit een analyse van de vorige jaren dat de vraag naar nachtopvang meestal piekt in januari. Dit jaar is het rustig en is de capaciteit niet volzet. Voor 15 november is de capaciteit niet overbevraagd.”

Schepen Coddens brak vooral een lans voor een gezamenlijke bovenlokale aanpak. “Als elke nachtopvang op een andere datum begint, verhogen we enkel de mobiliteit tussen de verschillende steden met nachtopvang.” Welvaert (PVDA) kon zich in dat argument vinden.