Schepen Bram Van Braeckevelt is vuilnisman voor één dag: “Serieus doorperen” Erik De Troyer

05 juli 2019

Schepen van Openbare Netheid Bram Van Braeckevelt (Groen) ruilde vrijdag zijn fris gestreken hemd voor een geel pak van Ivago. Hij liep een hele dag mee voor het ophalen van huisvuil en pmd. “Het was een heel leerrijke ervaring”, zegt hij. “Ik was bang dat het fysiek te zwaar zou zijn, maar gelukkig kon ik het nog aan... al ben ik wel moe na zo’n dag. Mijn respect voor de mannen en vrouwen van Ivago is enkel nog groter geworden. Mijn maat Benji pikte met gemak iedere keer een derde meer op dan ik en ook de job van chauffeur Benny was niet te onderschatten. Die moest echt alles tegelijkertijd in de gaten houden: het verkeer, de zakken, zijn collega’s... Ongelooflijk. Ik heb nu zelf gemerkt dat er nog altijd mensen zijn die glas in het vuilnis steken of die hun vuilniszak pas buiten zetten als de ophalers al gepasseerd zijn om dan te komen klagen. De grote conclusie is echter dat de mensen van Ivago ‘serieus doorperen’ om de stad proper te maken.”