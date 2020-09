Schepen Astrid De Bruycker reageert op incident waarbij Lesbisch koppel uur lang werd nageroepen: “Genoeg is genoeg!” Jill Dhondt

27 september 2020

Nele Roosens en haar vriendin werden vorige week van de Graslei naar huis een uur lang nageroepen. Het koppel kreeg meermaals het woord 'viezerikken' naar het hoofd geslingerd en vragen zoals 'willen jullie een trio?'. Het incident lokte heel wat weerzin op, onder andere bij schepen van Gelijke Kansen Astrid De Bruycker. Ze kroop in haar pen om een duidelijke boodschap mee te geven: dit moet stoppen.

“Afgelopen zondag was het nog eens prijs”, begint De Bruycker haar betoog. “Een lesbisch koppel liep hand in hand over de Graslei, genoeg voor enkele omstaanders om hen te beledigen, een tijdlang te volgen en te intimideren. Ik was verontwaardigd toen ik de berichten daarover las. Het was niet de eerste keer. Homobashing en intimidatie op straat zijn verwerpelijk maar zeker niet nieuw. Ik ben zelf ook vaak nagefloten, nageroepen en achtervolgd, en ik heb te veel vriendinnen die hetzelfde hebben meegemaakt.”

Bij elk incident als dit moeten we reageren en klacht indienen. Genoeg is genoeg. Neen, ik ben je scheetje niet. Neen, we gaan niet poepen Schepen Astrid De Bruycker

Wat de schepen nog het meest verwondert, is hoe normaal normaal mensen dat vinden. “Het is er altijd geweest en het zal er altijd zijn, hoor je vaak. Ik weiger dat te aanvaarden. Wat mij betreft doen we het hier stoppen. We moeten ons laten horen, van ons afbijten, het probleem met wortel en tak uitroeien. Elke keer dat we het ervaren of zien gebeuren moeten we reageren en klacht indienen. Genoeg is genoeg. Neen, ik ben je scheetje niet. Neen, we gaan niet poepen.”

Van Gent een veilige zone maken

“Ik ben in de politiek gegaan om dingen te veranderen, om te zoeken naar wat werkt, in plaats van op het probleem te blijven focussen”, zegt De Bruycker. “Dat zal ik blijven ook doen om het probleem van seksuele intimidatie aan te pakken. Van Gent een veilige zone maken waar niemand met dat soort gedrag te maken krijgt, is absoluut een prioriteit. Iedereen, ongeacht geslacht, gender, uiterlijk, overtuiging, achtergrond of herkomst, moet zich in onze stad op zijn gemak kunnen voelen.”

“Ik doe daarom een oproep aan alle burgers en machthebbers om mee voor verandering te zorgen. Laten we één front vormen tegen seksuele intimidatie. Ieder in zijn omgeving en op zijn niveau, maar wel schouder aan schouder. Met de beleidsnota Gelijke Kansen wil het Stad alvast de meldingsbereidheid verhogen, meer coaching voorzien voor slachtofferzorg, de publieke ruimte veiliger maken en omstaandertrainingen geven zodat meer mensen ingrijpen wanneer ze getuige zijn van grensoverschrijdend gedrag.”