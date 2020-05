Scheepvaartpolitie controleert zonnige Gentse binnenwateren: “Maar alles is rustig” Didier Verbaere

31 mei 2020

18u04 0

Gent Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, is ook de Scheepvaartpolitie prominent aanwezig op de Gentse binnenwateren, de Leie en het kanaal Gent Terneuzen om te controleren of iedereen zich aan de afstandsregels houdt. Sinds 18 mei is pleziervaart weer toegelaten in België.

Ondanks de zonnige Pinksterzondag was het al bij al vrij rustig op de Leie en de Gentse binnenwateren vandaag. “Sinds de Covid crisis zijn we bijna permanent aanwezig voor controles. Maar de pleziervaart houdt zich bijzonder goed aan de opgelegde regels”, zegt Jochen Willems van de Scheepvaartpolitie. “We hebben vooraf met alle clubs en verenigingen een Yachtclub Informatie Netwerk waarbij we alle leden op de hoogte houden van de regels. Het is niet onze bedoeling om overtreders meteen te gaan beboeten maar hen op de regels te wijzen. Zo kunnen we ook op het water dit virus bestrijden”, zegt Willems.