Schapen wandelen nog eens langs de Vooruit (niet de partij) en meteen leidt dat tot politieke humor Sabine Van Damme

18 september 2020

17u00 2 Gent De Gentse schapen kent iedereen intussen al. En ook dat ze af en toe door het centrum wandelen, zijn we nu wel gewoon. Maar dat ze vandaag lang de Vooruit passeerden, zorgde wel voor grapjes.

Het was Open- Vld-raadslid Manuel Mùgica-Gonzalez die de kudde opmerkte en fotografeerde, vlak voor cultuurhuis Vooruit. Hij postte de foto op Facebook met het ludieke commentaar: ‘Conner Rousseau heeft zijn schaapjes op het droge’. Een steek onder water naar de socialisten die eind dit jaar hun partijnaam willen wijzigen van sp.a naar VOORUIT. Maar daar verzet de Gentse Vooruit zich dus met hand en tand tegen, en ook heel wat Gentse socialisten hebben bedenkingen bij die keuze. Het valt af te wachten of voorzitter Conner Rousseau zijn zin zal doordrijven. Want, om in het thema te blijven: als de herder dwaalt, dolen de schapen.