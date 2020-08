Schapen van Gent kan je nu op de voet volgen via trackingsysteem Jill Dhondt

06 augustus 2020

11u06 7 Gent Gent is niet enkel gekend door het Lam Gods, maar ook door de kudde van 150 schapen die elke lente en zomer de stad doorkruist. De beestjes grazen en doen zo aan groenbeheer onder de hoede van een stadsherder. Ze kunnen vanaf nu ook gevolgd worden via een Gent is niet enkel gekend door het Lam Gods, maar ook door de kudde van 150 schapen die elke lente en zomer de stad doorkruist. De beestjes grazen en doen zo aan groenbeheer onder de hoede van een stadsherder. Ze kunnen vanaf nu ook gevolgd worden via een online applicatie

Als je vaak in Gent rondloopt of fietst, heb je ze ongetwijfeld al gezien: de kudde schapen die overal komt grazen. Tussen mei en september loopt de groep elke dag rond in de Gentse binnenstad. Ze keren iedere avond terug naar een weide waar ze rustig kunnen herkauwen. De herder kijkt dan ook de hoeven na en geeft zijn kudde alle verzorging die ze nodig heeft.

De schapen werden tien jaar geleden ingezet door de stad om moeilijk bereikbare plekken zoals de bermen aan de Coupure, af te grazen. Op die manier hoeven daar geen vervuilende machines of onderhoudspersoneel ingezet te worden. De dieren zorgen ervoor dat insecten en andere kleine dieren op tijd kunnen ontsnappen, wat met maaimachines lastiger is. De schaapjes zijn intussen een geliefd zicht in Gent, en kunnen vanaf nu ook op de voet gevolgd worden. De stad deelde een trackingsysteem, waarmee je op elk moment kan nagaan waar de bonte familie uithangt. Wil je de dieren een bezoekje brengen, geef ze dan zeker geen eten. Ze leven van het groen op de bermen, en worden ziek van brood of andere etenswaren.