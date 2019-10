Schapen grazen rustig naast de kathedraal Sabine Van Damme

10 oktober 2019

17u21 0 Gent Naast de Sint-Baafskathedraal op het Maaseikplein staan sinds kort 6 schapen. Het zijn houten sculpuren, die verwijzen naar het Lam Gods.

Eigenlijk zijn het dus lammeren, die neergezet zijn op het voormalige grasperkje aan het Maaseikplein. Maar ze zien eruit als schapen, zeker omdat één van de zes zwart is. Uiteraard zijn de beesten een verwijzing naar het Lam Gods dat in de kathedraal er vlakbij hangt, en met het van Eyck-jaar voor de deur zullen er steeds meer verwijzingen naar dat iconische drieluik in de stad opduiken. Naast het ‘schapenperkje’ wordt ondertussen nog stevig doorgewerkt aan de stadsmoestuin die daar moet komen, op de plek waar vroeger vooral parkeerplaats was.