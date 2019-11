Schaatsen we volgend jaar op plastic? Of op rolschaatsen? Sabine Van Damme

22 november 2019

12u52 2 Gent De opbouw van de Gentse Winterfeesten is gestart, voor de laatste keer in deze vorm. In december wordt een oproep gelanceerd om een organisator te vinden voor de Winterfeesten de komende jaren. Die zullen nog slechts 3 weken duren, én liefst geen echte ijspiste meer hebben.

Het mag nog volgens het bestek dat binnenkort gelanceerd wordt, een échte ijsschaatspiste. Maar daar worden heel zware voorwaarden voor opgelegd. Dat gaat dat niet alleen over het verbruik van de generatoren om het ijs te maken, het gaat ook over het geluid dat die mogen produceren. Bovendien zou het ijs telkens het niet gebruikt wordt, moeten worden afgedekt met een doek om energie te besparen, en zo gaat het nog wel even door.

Nochtans moet de kerstmarkt een schaatspiste hebben, ook dat staat in het bestek. Een grote schaatspiste zelfs, zoals we dat in Gent gewoon zijn. Maar onder druk van Groen wordt de toekomstige organisator gestuurd richting alternatieven voor echt ijs. Een rolschaatspiste bijvoorbeeld, jawel. Want ook rolschaatsen is schaatsen. Een andere optie is een schaatspiste in kunststof. Dat bestaat, Brugge bijvoorbeeld gaat er dit jaar al voor. De meningen over dat kunststof-nep-ijs zijn evenwel verdeeld. Het blijft afwachten wie zoiets wil organiseren in Gent.

Maar voor deze winter hoeft niemand zich zorgen te maken, nu komen er opnieuw Winterfeesten zoals we die ook de voorbije jaren al zagen: uitgestrekt van Sint-Baafsplein tot het Veerleplein, met een schaatspiste met écht ijs onder de Stadshal, met een reuzenrad en met heel veel lichtjes en kraampjes. De opbouw daarvan is gestart, de opening is voorzien op vrijdagavond 6 december.