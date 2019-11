Scala in moeilijke papieren Sabine Van Damme

26 november 2019

16u33 0 Gent Op de komende gemeenteraad zal cultuurschepen Sami Souguir voorstellen om de 370.000 euro subsidies die voorzien zijn voor de Scala, tijdelijk te parkeren bij SoGent, de eigenaar van het theatergebouw. Theaterplatform, dat de Scala uitbaat, zit in de financiële problemen.

Theaterplatform zingt het nu al bijna 10 jaar uit in de Scala langs de Dendermondesteenweg, zonder een cent subsidies. De Scala was ooit een bank, waar een halve theaterzaal achter was gebouwd. Als de bank vertrok kocht de stad – of eigenlijk het Stadsontwikkelingsbedrijf – het gebouw. Theaterplatform werd er beheerder, en voerde er zware verbouwingswerken uit. Resultaat: een prachtige zaal, met een uitschuifbare tribune, en een foyer, een bar en enkele kleinere zaaltjes. Maar de uitbating van de zaal kost geld, en Theaterplatform geraakte in de rode cijfers. De stad bood in de vorige legislatuur al 140.000 euro subsidies aan, op voorwaarde dat Theaterplatform niet lang de beheerder zou zijn. Bezieler Johan Van Hoorde weigerde categoriek.

Maar vandaag is de schuldenput te diep. “De 370.000 euro subsidies die voorzien waren voor de Scala zouden verdwijnen als er een nieuwe meerjarenbegroting wordt gestart, in januari dus”, zegt Souguir. “Anderzijds kunnen we niet ‘zomaar’ subsidies geven, als we niet exact weten hoe het met de financiële situatie van de Scala zit. Dat alles wordt nu bekeken en berekend, en de 370.000 euro wordt tijdelijk geparkeerd op de rekening van SoGent, de eigenaar van het gebouw. Tenslotte dient dat geld voor het onderhoud van het gebouw, niet voor de werking ervan.”

De uiteindelijke bedoeling is dat het gebouw Scala terug in handen van de stad zelf komt, dat er een organisatiestructuur wordt opgezet voor de dagelijkse leiding van het theater, dat Theaterplatform dan de ‘hoofdgebruiker’ wordt, die zich enkel nog moet toeleggen op theater maken en niet meer op het verhuur van de zalen. Naast Theaterplatform zelf moeten zoveel mogelijk andere organisaties gebruik kunnen maken van het Scala-gebouw. Om dat alles in goede banen te leiden, wordt dan een jaarlijkse subsidie van 40.000 euro voorzien, bedoeld voor onderhoud van het gebouw.

Momenteel speelt in de Scala het stuk ‘Allo Allo’, een hilarische komedie naar de gelijknamige televisiereeks. Dit weekend zijn de laatste voorstellingen, er zijn nog tickets te koop via www.scalaplatform.be