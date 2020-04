Sassafras De Bruyn maakt ‘Quarantekening’ in Prinsenhof: “Coronamaatregelen zetten deuren van de verbeelding wagenwijd open” Yannick De Spiegeleir

27 april 2020

16u03 6 Gent De coronacrisis beperkt onze bewegingsvrijheid, maar zorgt voor een opstoot van creativiteit. Aan de Sanderswal in het Prinsenhof kan je sinds deze week een prachtige raamtekening bewonderen van illustratrice Sassafras De Bruyn als onderdeel van het De coronacrisis beperkt onze bewegingsvrijheid, maar zorgt voor een opstoot van creativiteit. Aan de Sanderswal in het Prinsenhof kan je sinds deze week een prachtige raamtekening bewonderen van illustratrice Sassafras De Bruyn als onderdeel van het Quarantekening -parcours in Gent. “Deze tekening is een ode aan de zotheid.”



‘Fladder als een zebrafant’. Zo staat te lezen bij de dieren met menselijke trekjes op de vier ramen die Sassafras als canvas mocht gebruiken voor haar ‘Quarantekening’: een initiatief van de jonge mama Hanne Deceuninck die op het idee kwam om creatieve bekende en minder bekende Gentenaars op te roepen om hun verbeelding los te laten op vensters doorheen de stad. Sassafras vergaarde bekendheid bij het grote publiek door haar bijdrages in Iedereen Beroemd waar ze de persoonlijke verhalen van mensen voor de camera vertaalde naar een portret.

Blij dat je je atelier nog eens kan verlaten voor een opdracht in de buitenwereld?

Natuurlijk is het aangenaam om na vijf dagen in mijn atelier te werken, nog eens naar buiten te gaan, maar ik voel me niet beknot door de huidige maatregelen. Al heb ik uiteraard het geluk gezond te zijn en over het nodige comfort en een tuin te beschikken, maar ik ervaar het niet als een beperking. Integendeel. Onze wereld wordt misschien tijdelijk kleiner, maar het zet de deuren van de verbeelding wagenwijd open.

Je ziet de voordelen in de huidige omstandigheden?

Er stonden een pak evenementen en lezingen op mijn programma voor de komende maanden. Die zijn nu allemaal weggevallen, maar het geeft me ook de tijd om in alle rust te werken aan projecten. Van vrienden hoor ik dezelfde signalen. Al vrees ik wel dat we straks makkelijk terug op onze oude routine zullen terug vallen om dat we door de maatregelen nu gedwongen worden om anders te leven.

Was je meteen gewonnen voor het idee om mee te werken aan Quarantekening?

Ja, het is een fantastisch initiatief van Hanne. Ik hou ook van het idee dat de tekeningen samen een parcours vormen door de stad. Ik hoop persoonlijk dat mijn tekening mensen aan het lachen kan brengen. Het is een ode aan de zotheid en de verbeelding. Quarantekening zorgt in elk geval voor een gemeenschapsgevoel. Zo kreeg ik al heel wat reacties tijdens het creatieproces.

Wat brengt de toekomst nog voor jou?

Ik werk aan een nieuwe verhalenbundel voor Lannoo over volksverhalen, waar ik voor het eerst niet enkel het boek zal illustreren, maar ook zelf schrijven. Het is spannend om nieuw terrein te verkennen. Daarnaast zit er ook een poëzieproject in de pijplijn: ik kreeg de opdracht om de 100 mooiste gedichten van de afgelopen tien jaar te illustreren.

