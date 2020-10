Sandra Bekkari steekje handje toe in Voedselbank waar vraag naar pakketten enkel maar toeneemt Jill Dhondt en Anthony Statius

08 oktober 2020

13u10 5 Gent Sinds het begin van de coronacrisis is de vraag naar voedselbedeling enkel maar gestegen. Om daar aandacht voor te vragen ging Sandra Bekkari, meter van de Voedselbank, vandaag langs in een verdeelcentrum in Eke en een afhaalpunt in Gent waar ze enkele pakketten uitdeelde aan gezinnen.

Omdat de vraag naar voedselpakketten enkel maar is gestegen, bracht Sandra Bekkari vandaag een bezoek aan het verdeelcentrum in Eke en een verdeelpunt in Gent om de vrijwilligers een hart onder de riem te steken. “Zij werken vaak in de schaduw, maar verzetten samen ongelofelijk werk. Door de coronacrisis is het voor hen moeilijker geworden, zeker als je weet dat de gemiddelde leeftijd 73 jaar is. Met gevaar voor hun eigen gezondheid blijven ze zich inzetten en dat verdient alle respect.”

In het verdeelcentrum in Eke zag Sandra hoe voedseloverschotten verzameld en terug uitgestuurd worden naar diverse verdeelpunten over heel Oost-Vlaanderen. Eén daarvan is de Open Plaats in Gent. Voordien konden mensen daar langskomen en elkaar ontmoeten, begeleid worden of voedselpakketten ophalen. Maar sinds de coronacrisis blijft enkel het laatste over. De voedselpakketten worden steeds op maat van de persoon of het gezin samengesteld. Eet een bezoeker geen tomaten, maar wel graag aubergine, dan houden de vrijwilligers daar rekening mee. Hebben ze nog voldoende koffie liggen, dan zal er geen nieuw pak worden meegeven.

Toenemende vraag

De coronacrisis heeft de vraag naar voedselpakketten enkel maar vergroot. Sinds maart helpt Open Plaats 10 procent meer gezinnen dan voordien, en deelt het 30 procent meer pakketten uit omdat gezinnen langer steun nodig hebben. “Het is belangrijk dat iedereen beseft dat de nood aan voedselhulp nu groter is dan ooit”, zei Sandra nog. “We zijn het gewoon om onze koelkast open te trekken en daar iedere dag eten te vinden, maar voor vele mensen is dat niet zo evident. Daarom geef ik ook kookworkshops waarin ik recepten gebruik met betaalbare, maar gezonde ingrediënten.”