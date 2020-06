Sander projecteert beelden in straat die reageren op beweging Jill Dhondt

12 juni 2020

19u14 0 Gent Het is erg stil geweest in Gent de voorbije maanden, maar Sander van Bellegem (27) zorgde voor wat leven in zijn straat. Hij projecteerde zelfgemaakte animaties op de gevel van zijn overbuur, en maakte beelden die reageren op beweging. Zo kon hij voorbijgangers en buren entertainen, zonder dichtbij te komen.

Een paar jaar geleden begon Sander met het projecteren van animaties die hij zelf gemaakt had. Naar aanleiding van de coronacrisis besloot hij dat voor het eerst vanuit zijn raam op de gevel van zijn overburen te doen. “Door de lockdown was het publieke leven zo saai geworden. Buiten viel er niets meer te doen. Ik wou mijn visuals gebruiken om het straatbeeld wat op te fleuren, en de buren te entertainen.”

Enkele weken later ging Sander een stapje verder. Hij maakte projecties die interageren met bewegingen van personen die ervoor staan. “Eerst projecteerde ik de beelden vanuit mijn woonkamer op mijn doorschijnende gordijnen. Dan zette ik een dieptesensor buiten, waardoor diepte en bewegingen geregistreerd kunnen worden. Hierdoor kunnen voorbijgangers interageren met de beelden die ze zien. Dat is over het algemeen mijn doel: de virtuele wereld naar de echte wereld brengen.”

Vruchten verzamelen

Het eerste interactieve project van Sander was er één waarbij passanten hun armen bewegen, waardoor er lichtgevende algen rondom hen verschijnen. Daarna ontwikkelde de jonge Gentenaar beelden van een konijn in een bos. “Het is de bedoeling dat je in het echt rondloopt en vruchten verzamelt die je op het scherm in de bomen ziet hangen, om ze vervolgens naar een kuil te brengen. Het lijkt heel simpel, maar in realiteit is het echt moeilijk.”

Sander lanceerde het prototype voor het interactieve verzamelspel gisterenavond. Om zijn werk uit te testen moest het donker zijn, anders waren de beelden niet zichtbaar. Zijn plan is om het elke avond een tweetal uur te laten spelen, en te zien wat de reacties zijn. De uitleg staat eveneens geprojecteerd, dus contact met de spelers hoeft niet. Het is nog steeds corona-proof.



