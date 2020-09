Samson-imitator met pretparkdroom en rock-’n-rollmentaliteit: Gentenaar Matthias Browaeys (26) is zoveel meer dan een ‘Jonge Wolf’ Birger Vandael

28 september 2020

12u47 5 Gent In de VTM-docureeks ‘Jonge Wolven' is Gentenaar Matthias Browaeys (26) één van de protagonisten. De oprichter van ‘WinWinner’ (gegroeid uit een bachelorproef) en zaakvoerder van ‘The Harbour’ haalde al 30 miljoen euro op om te kunnen herinvesteren. “Vroeger bekeken ze me als ‘het naïeve studentje’, maar nu kan niemand nog om ons heen", glimlacht de flamboyante ondernemer.

“Mo seg, al die ondernemers zitten in zatte zwijnen...” - “Quarantaine, Samson”. Met een imitatie van Samson maakte Matthias zijn intrede in ‘Jonge Wolven’. Symbolisch voor de Gentenaar, die zijn laagdrempelige manier van werken als grootste talent beschouwt. “Heel vaak worden start-ups afgeschrikt door allemaal moeilijke termen. Die complexe materies omvormen tot duidelijke ideeën, dat is mijn specialiteit.”

Bachelorproef

Voor Matthias begon het zes jaar geleden allemaal met een bachelorproef. “Je kan wel zeggen dat het een beetje uit de hand gelopen is, al zijn we toen ook al gestart met een bepaald doel. Voor die 100 pagina’s kregen we goede punten en in de ondernemerswereld was men ook erg lovend. Het was de periode waarin crowdfunding echt aan het opkomen was. De financierders van toen wilden het allemaal nog wel eens zien, maar ons concept werd opgepikt en we wonnen snel het vertrouwen van het wereldje."

Gert Verhulst

Matthias droomt verder dan zijn twee huidige bedrijven. “Ik wil later nog een derde, vierde, zelfs vijfde bedrijf starten. Als het juiste moment daar is, want ik wil niet in een situatie komen waarin ik geen impact meer heb op wat ik doe.” Lacherig noemde de Gentenaar Gert Verhulst als zijn voorbeeld. “Omdat hij ook een pretpark opende. Dat is een wilde droom van mij, maar ik heb daar geen concreet idee bij. Dan zie ik mezelf eerder een hotel openen in Zuid-Frankrijk en daarbij de nodige entertainment voorzien."

Daarmee haalt de ondernemer niet zomaar een voorbeeld aan. In zijn jongere jaren ging hij steevast mee met Intersoc op gezinsvakanties, waar hij als animator kinderen tussen 7 en 14 een geweldige vakantie bezorgde. “Zo heb ik geleerd op spontaan, verantwoordelijk en communicatief te zijn. Dat komt me in de professionele wereld goed uit.” En animeren, dat doet Matthias ook wanneer Atletico Madrid aan het werk is. Als voorzitter van de Belgische fanclub mist hij zelden een wedstrijd en geregeld trekt hij ook naar het Estadio Wanda Metropolitano om zijn club ter plaatse aan te moedigen.

Unieke samenwerking

En de vergelijking met Gert Verhulst ziet Matthias behalve het pretpark ook op een andere manier: “Het is heel uniek dat hij alles heeft uitgebouwd in een samenwerking met Hans Bourlon. Ik werk zelf ook samen met Aelbrecht Van Damme, een ex-advocaat die een heel ander type is dan mij. Terwijl ik de rock-‘n-roll mentaliteit hanteer, is hij de man die de wetgeving uit zijn hoofd kent en de cijfers kan analyseren. Dat zorgt ervoor dat we een gezond bedrijf zijn."

In de komende afleveringen zal ook de privésfeer van Matthias aan bod komen. Zijn vader belandde immers in coma nadat hij het coronavirus in Madrid opliep. “Acht weken lang”, stelt Matthias. “Dat was een hele moeilijke periode, want we waren toen in lockdown. Gelukkig is het de goede kant opgegaan. Toen moest ik leren de knop tussen werk en privé te kunnen omdraaien en dat was een belangrijke les als zakenman.”

De verdere werken van Matthias zijn elke maandag vanaf 20.35 uur te volgen op VTM 2.