Salomé maakt lekkers met geredde bananen: “Ik wil aantonen dat je op een kleine, leuke manier een verschil kan maken” Jill Dhondt

08 mei 2020

15u22 0 Gent Salomé Verduyckt (22) opende eind vorig jaar een pop-up koffiebar aan de Zuid, met zelfgemaakt lekkernijen op basis van geredde bananen. Op deze manier wou ze de massale verspilling in de supermarkt tegengaan. Nadat het avontuur van Nana Café erop zat, begon ze meteen met het ontwikkelen van een eigen lijn met droge voeding.

De pop-up in het shoppingcentrum Gent Zuid liep van september tot december. Je kon er proeven van bananenbrood, kaastaart, brownies, smoothies, milkshakes en ander lekkers gemaakt van geredde bananen. “Dat zijn overschotten van lokale voedingswinkels”, legt Salomé uit. “Ik heb zelf in een supermarkt gewerkt, en gezien hoeveel bananen uit de rekken worden gehaald. Vanaf dat ze een bruin vlekje hadden, werden ze weggegooid. Gelukkig mocht het personeel een deel van de overschotten meenemen naar huis. Op een dag kwam ik terug met bananenbrood, wat de collega’s laaiend enthousiast maakte. Sindsdien nam ik steeds meer bananen mee naar huis, om recepten te testen.”

Salomé koppelde haar nanaproducten aan een koffiehuis, waar je ook thee en huisgemaakte limonades kon krijgen. “Wie zin had in koffie en een toetje, kon daar op een laagdrempelige manier bijdragen aan het tegengaan van voedselverspilling. Aan het einde van de pop-up hadden we 414 kilo bananen gered van de supermarkt.” Het plan was om eind maart een vast pand te betrekken, maar daar stak de coronacrisis een stokje voor. Intussen is Salomé bezig met het ontwikkelen van een voedingslijn onder dezelfde naam. “Daar zullen terug producten van geredde bananen in zitten, maar dan met een langere houdbaarheid zoals granola en chips. Begin juli zal die lijn gelanceerd worden.”

Duurzame Duizendpoot

De ondernemerszin van Salomé gingen niet onopgemerkt voorbij. Ze werd genomineerd voor de Gentrepreneur Awards voor jonge ondernemers, onder de categorie ‘Duurzame Duizendpoot’. “Tegenwoordig zijn er veel bedrijven waar duurzaamheid een grote rol speelt, voor mij is dat het startpunt. Ik heb me niet ingeschreven voor de Gentrepreneur Awards om zoveel euro te winnen, of in zoveel artikels te staan. Mijn doel is om anderen te inspireren en te sensibiliseren. Ik wil laten zien dat duurzaam leven niet altijd complex of lastig moet zijn. Je hoeft je levensstijl niet compleet om te draaien. Met kleine gebaren kan je evengoed een verschil maken, door te genieten van een stukje taart en een smoothie bijvoorbeeld.”