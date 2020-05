Safia toont hoe je een mondmasker maakt uit een kous, in minder dan een minuut Jill Dhondt

06 mei 2020

15u04 4 Gent Safia Aggoune (47) postte enkele dagen geleden een filmpje op het sociale mediakanaal TikTok, waarin ze toont hoe je van een simpele kous een mondmasker maakt. Om de klus te klaren heeft Safia net geen minuut nodig. Het filmpje werd intussen 190.000 keer bekeken, en 8.000 geliket.

In het filmpje maakt danschoreografe Safia enkel gebruik van een katoenen kous en een schaar. “Het is heel simpel: eerst knip je het voetje van de sok af. Dan knip je de kous open aan de wreef, niet aan de hiel. Strijk de stof open en plooi het andersom in twee, zodat de hiel een bergje maakt. Draai het masker in wording om, en rond de topjes aan de zijkant af. Vouw het masker weer open, over je neus, en je bent klaar.” In minder dan een minuut klaart Safia de klus, zonder enig gebruik van naald en draad.

“Ik heb geen naaimachine thuis, maar wou toch zelf een mondmasker maken. Onlangs zag ik een filmpje uit China waarin een kous verknipt werd tot mondmasker. Die video was van povere kwaliteit en voorzag geen uitleg, daarom besloot ik een duidelijkere versie te maken op TikTok. Ik had niet verwacht dat het zo massaal gedeeld zou worden.”

Het gaat niet om een stunt, Safia en haar gezin zullen de maskertjes dragen. “Het is wel de bedoeling om er nog iets onder te stoppen zoals een filter, of het kan dienen om een eenvoudig masker te pimpen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.