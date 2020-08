Sabrine (25) sterft in zware brand, familie hoopt dat studente postuum diploma krijgt: “Ze heeft zo hard gewerkt voor haar studies”

Gent

“Hopelijk krijgt Sabrine alsnog haar diploma.” De vraag van Nasrine Bouzaiani (25) is klaar en duidelijk. De Gentse jongedame verloor donderdagochtend haar tweelingzus Sabrine Bouzaiani na een uitslaande brand. De thesis van de masterstudente aan UGent lag klaar om in te dienen en op één herexamen na waren al haar andere vakken afgerond. “We zullen de familie contacteren en kijken wat we voor hen kunnen doen”, laat Stephanie Lenoir, woordvoerder van de universiteit weten.