S.M.A.K. wil van Gent openluchtmuseum maken Jill Dhondt

30 april 2020

18u07 0 Gent Het museum voor moderne kunst is momenteel gesloten, maar toch wil het S.M.A.K. dichtbij blijven. Het maakte posters van enkele werken, en bood die gratis aan. De bedoeling is dat de afnemers de afbeeldingen aan hun raam ophangen, zodat Gent een openluchtmuseum wordt.

De deuren van het museum blijven nog even gesloten, daarom brengen de kunstliefhebbers enkele werken uit de collectie naar de bezoekers. Wie wil kan een poster aanvragen van een kunstwerk uit de collectie, om thuis op te hangen. Daarop staan onder andere werken van Panamarenko, Kris Martin en Charbel-Joseph H. Boutros. Het is de bedoeling dat de affiches aan het raam worden gehangen, zo kunnen naast beren ook kunstwerken gespot worden tijdens een wandeling.

Het museum kreeg al meer dan 2.500 aanvragen binnen. Die exemplaren zullen de affiches aanvullen die al in de straten hingen. Vorig jaar lanceerde het S.M.A.K. namelijk een actie onder de naam ‘het S.M.A.K. is te klein’. Toen konden Gentse handelaars, wielerploegen en inwoners ook een affiche aanvragen met een kunstwerk en die ophangen. Toen was de bedoeling echter om de aandacht te vestigen op het feit dat het museum slechts een deel van de collectie kan tonen.