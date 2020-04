S.M.A.K. vraagt om tekeningen op te sturen, om te bundelen Jill Dhondt

16 april 2020

Het S.M.A.K. verzamelt al enkele jaren tekeningen van vluchtelingen, gevangen en nieuwkomers. Deze keer vragen ze aan Gentenaren om een zelfgemaakte tekening in te sturen, terwijl ze in afzondering zitten tijdens de lockdown.

Sinds 2014 zet het S.M.A.K. tekenprojecten op touw. Zo vroeg het museum aan vluchtelingen in kampen en opvangcentra, aan gevangenen en nieuwkomers om tekeningen te maken. Die werden gebundeld in meerdere boeken zoals ‘Traces Of Survival’ en ‘Van Hier Tot Daar’.

Deze keer vraagt het S.M.A.K. aan Gentenaren om een tekening in te zenden, nu ze thuis zitten. “Tekenen is, net zoals schrijven, een activiteit die vaak in afzondering beoefend wordt”, klinkt het. “Nu de meesten in afzondering leven, willen we hen graag uitnodigen om een een portret, een stilleven, een landschap vanuit het raam, of eender wat, naar ons op te sturen. Iedereen kan meedoen: jong en oud, kunstenaars en liefhebbers.” De ingestuurde exemplaren, liefst in zwart-wit, worden gebundeld en gedeeld op de Facebookpagina.

Stuur je tekening met de post naar het Jan Hoetplein 1, 9000 Gent. Vergeet niet om je naam, leeftijd, postadres en e-mailadres op de achterzijde te vermelden.