S.M.A.K. toont collectie online, en geeft doe-opdrachten voor kinderen Jill Dhondt

31 maart 2020

09u32 0 Gent In hun tweewekelijkse nieuwsbrief gaat het S.M.A.K. dieper in op werken in hun collectie, en geven ze opdrachten aan gezinnen om thuis met hun kinderen te doen. Aan de hand van kunst willen ze de gedachten verzetten van de thuisblijvers.

“De coronacrisis slaat hard toe deze dagen”, zegt Philippe Van Cauteren, artistiek directeur van het museum. “Daarom vinden we het belangrijk om via kunst wat kleur te geven aan het noodzakelijk isolement, het thuiswerk en de zorg voor ouderen en kinderen. Door onze collectie uit te lichten en tips te geven voor kinderen om hun bezig te houden, willen we voor wat verstrooiing en lichtheid zorgen.”

In de laatste nieuwsbrief werd meer uitleg gegeven over de voetbalgoals van Wim Delvoye. Om kinderen bezig te houden zeggen ze: meet eens hoeveel stappen je kan zetten in je woonkamer. En hoeveel stappen zijn het wanneer iemand anders de kamer meet? Hiermee verwijzen ze naar kunstenaar Stanley Brouwn die de wereld meet met zijn eigen lichaam. Om te weten hoe lang iets is, gebruikt hij geen lat, maar zijn eigen voetstappen.