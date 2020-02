S.M.A.K. maakt replica van beroemde zeppelin van Panamarenko die de wereld rond mag reizen Jill Dhondt

07 februari 2020

14u33 2 Gent Het luchtschip van Panamarenko wordt beschouwd als één van zijn grootste meesterwerken. Vandaag behoort het tot de vaste collectie van het S.M.A.K. Omdat de zeppelin zowat immobiel is geworden, is het museum van plan een exacte kopie te maken die weer kan reizen.

Panamarenko creëerde de Aeromodeller in 1969. Het kunstwerk bestaat uit een plastic ballon van 28 meter lang, met daaronder een korf. “Op dat moment was plastiek nog een nieuw materiaal”, geeft Philippe Van Cauteren, artistiek leider van het S.M.A.K., aan. “Er was toen minder kennis over het verouderingsproces en de verkleuring dan nu. Met de jaren begon het plastiek van de ballon te verharden, en op sommige plaatsen te versterven. Daarom hebben onze experts in 2005, samen met Panamarenko, een restauratie uitgevoerd zodat de ballon weer toonbaar en flexibel zou worden. Door die restauratie is het kunstwerk in volume toegenomen. Daardoor werd het moeilijker en duurder om het te vervoeren en in een ander museum te tonen. Enkele jaren geleden kwam de vraag om het werk te verschepen naar Brazilië voor een biënnale, maar de transportkosten waren te hoog. Toen een museum in Moskou recent vroeg om het werk tentoon te stellen kon dat nog net, omdat het vervoer over land kon gebeuren.”

Toestemming van de maker

Vorig jaar werd de zeppelin opgesteld in het MSK naar aanleiding van de twintigste verjaardag van het S.M.A.K. De ballon werd in het bijzijn van Panamarenko in de lucht gelaten. “Ik heb hem toen gevraagd of het denkbaar is een nieuwe ballon te maken”, zegt Philippe. “Het zou een exacte replica worden met nieuw materiaal en een kleiner transportvolume. Op deze manier zou de ballon weer vleugels krijgen, kunnen reizen naar andere musea. Dat een museum een tentoonstellingskopie uitstuurt in plaats van het originele model gebeurt wel vaker in de moderne kunstwereld.”

Dat is het mooie aan Panamarenko: hij had geen obsessie met het authentieke, het was belangrijker voor hem om het stuk te kunnen tonen Philippe Van Cauteren, artistiek leider van het S.M.A.K.

Van Cauteren kwam enkele weken geleden de vrouw van Panamarenko, Eveline Hoorens, tegen. “Ze zei toen dat ze nog veel hadden gesproken over dat idee en dat haar man er honderd procent achter stond. Dat is het mooie aan Panamarenko: hij had geen obsessie met het authentieke, het was belangrijker voor hem om het stuk te kunnen tonen.” Eens Van Cauteren de toestemming had ontvangen van de maker begon het studiewerk. Het originele model zal bewaard worden in het museum. Eens er voldoende ruimte is, kan het een permanente plaats krijgen.