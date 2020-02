S.M.A.K. lanceert nieuwe tentoonstellingen: eerbetoon aan Panamarenko en humoristische versie van het Lam Gods Jill Dhondt

06 februari 2020

14u30 4 Gent Het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.) pakt uit met vijf nieuwe tentoonstellingen waaronder een hommage aan de recent overleden kunstenaar Panamarenko en een humoristische, driedimensionele versie van het Lam Gods dat momenteel te zien is aan de overkant van de straat.

Panamarenko was de eerste kunstenaar van wie het museum een werk kocht voor zijn vaste collectie. The Aeromodeller deed toen heel wat stof opwaaien, velen vonden de ‘ufo’ geen kunst. Veertig jaar later organiseert het S.M.A.K. een eerbetoon aan de onlangs overleden grootmeester. “Het was eerst de bedoeling om een hommage te brengen aan Panamarenko voor zijn tachtigste verjaardag”, zegt Thibaut Verhoeven van de vaste collectie. “Door zijn overlijden is het een postuum eerbetoon geworden.” De hommage bestaat uit tekeningen van de kunstenaar. “Ze vormen een voorstudie van zijn installaties, met berekeningen en opsommingen”, legt artistiek leider Philippe Van Cauteren uit. “Ze kunnen zowel als handleiding worden aanzien, maar ook als kunstwerk staan ze op zichzelf. Op deze manier krijgen bezoekers meer inzicht in het denkproces van Panamarenko.”

Humoristische Van Eyck

Daarnaast pakt het museum aan het Citadelpark ook uit met een tentoonstelling over de kracht van, en het geloof in de verbeelding. Onderdeel daarvan is een driedimensionale, humoristische interpretatie van het Lam Gods, van de hand van de rommelkunstenaar Jason Rhoades. Het werk bevat meer dan zeventig associaties met het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck. Zo is de bromfiets een verwijzing naar de ruiters, de jacuzzi naar de heilige fontein, de handdoeken naar de schapenwol, en de gekromde golfplaat naar engelenvleugels.

Ook opvallend is de expositie van de Libanese Charbel-joseph Boutros. Een dag na de opening in Beirut, werd zijn tentoonstelling gesloten omwille van politieke onrust. De expositie in het S.M.A.K. is een ode aan die spookexpo. Verspreid over enkele zalen gaat de artiest aan het werk met wat ongrijpbaar is, zoals slaap, dromen, intimiteit, afstand, tijd en licht.

Dipje in bezoekersaantal

Doorgaans bereikt het hedendaagse kunstmuseum rond de 100.000 bezoekers. Vorig jaar werd een lichte terugval geconstateerd, maar 93.000 bezoekers is nog steeds een mooi resultaat, volgens Van Cauteren. “De tentoonstelling ‘Highlights for a Future’ heeft zes maanden gelopen, daarom hebben we minder bezoekers binnen gehaald dan het jaar ervoor. Als er meer korte tentoonstellingen lopen, is het logisch dat we meer bezoekers tellen. Voor ons is het echter vooral belangrijk dat we onze bezoekers blijven verrassen met wat ze nog niet kenden. Zo staat er de komende maanden heel wat te gebeuren, waaronder een tentoonstelling van Kris Martin en van Anna Boghiguain.”

