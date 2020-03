S.M.A.K. brengt catalogus uit voor en door kinderen en jongeren Jill Dhondt

03 maart 2020

11u58 0 Gent Het Gents museum voor hedendaagse kunst stelt met trots een catalogus voor waarin 150 kunstwerken staan uit de vaste collectie. De werken werden geselecteerd door het museum en enkele jonge bezoekers, zij mochten aangeven wat de mooiste, meest intrigerende en verwarrende stukken waren.

Deze maand is het Jeugdboekenmaand, een initiatief van Iedereen Leest. Speciaal daarvoor lanceerde het museum de ‘Kleine Catalogus van de Collectie van S.M.A.K.’. Hierin staan beelden van 150 kunstwerken met uitleg over het werk en de kunstenaar. Het is de bedoeling dat kinderen en jongeren de catalogus samen met hun ouders, zussen, broers of grootouders lezen. “Ze kunnen het boek op hun nachtkastje plaatsen, om erin te bladeren, en zich te laten verrassen door de collectie van ons museum”, geeft Philippe Van Cauteren, directeur van het museum, aan. Speciaal voor de lancering las de schepen van Cultuur, Sami Souguir, een stukje voor uit het kersverse naslagwerk. Tegen de zomer zal het boek aangevuld worden met een tentoonstelling, bestaande uit een selectie van de werken in het boek.

Nog voor de Jeugdboekenmaand overvielen enkele auteurs, illustratoren en acteurs jonge bezoekers tijdens hun bezoek aan het museum. Ze werden meegetroond door de zalen, en verrast met performances en verhalen.

De Kleine Catalogus is verkrijgbaar voor 27,50 euro in het museum en diverse boekhandels.