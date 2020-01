Ruwbouw van hoogste studententoren van het land in recordtempo gezet Sabine Van Damme

31 januari 2020

19u56 0 Gent Het Gentse bedrijf Upgrade Estate heeft vanmiddag de meiboom geplant bovenop wat de hoogste studentenwoontoren van het land moet worden. Die staat vlak bij de R4 en de Campus Schoonmeersen van de HoGent. De grondwerken startten eind november 2018. Nauwelijks 14 maanden later staat er een wind- en waterdichte toren van 18 verdiepingen hoog.

Upgrade Estate is de marktleider in de bouw van studentenkoten. In Gent alleen al zie je de UpKot gebouwen nu overal. De nieuwste realisatie op het palmares wordt Bro Upkot, de hoogste studentenwoontoren van Vlaanderen. Het wordt een 60 meter hoge landmark in de stationsbuurt, tussen de Sint-Denijslaan en de R4. Met de symbolische en traditionele meiboomplanting is de ruwbouwfase afgewerkt. De meiboom roept voorspoed en geluk af over de nieuwbouw.

Volgend academiejaar al, vanaf oktober 2020 dus, zullen er 311 studenten hun intrek nemen in de toren. Behalve de kamers zijn er ook 35 keukens voorzien, evenveel ‘chillrooms’, een fitness en een studiecafé met panoramisch uitzicht, helemaal boven. Er wordt zelfs gewerkt aan een technologisch hoogstaande gameroom waar experience centraal zal staan. Upgrade Estate werkt daarvoor samen met een aantal studenten.

Rondom het gebouw komt een urban jungle, veel groen dus, waar de studenten ook kunnen zitten. Ook de toren zelf is ‘groen’. Door de toiletten te spelen met regenwater wordt jaarlijks 280.000 liter drinkwater bespaard. Met alle groene ingrepen samen wordt jaarlijks 139 ton CO2 uitgespaard, wat gelijk staat aan 82 retourtjes Brussel – Lissabon, of jaarlijks 6.950 bomen planten.