Ruth maakt boek waarin ze achter de schermen kijkt bij 24 Gentse creatievelingen zoals Eva Mouton en Sassafras De Bruyn Jill Dhondt

05 oktober 2020

16u14 3 Gent Ruth Van de steene (33) is zelf graag creatief bezig, maar vindt het ook erg interessant om te spreken met andere creatievelingen. Drie jaar geleden begon ze interviews af te nemen met allerhande makers, van fotografen tot meubelmakers, en nu brengt ze ook een boek naar buiten. Daarin werden de verhalen van 24 Gentse creatievelingen gebundeld.

De eerste interviews die Ruth afnam waren met makers uit haar eigen omgeving. Kort erna kwam ze ook bij mensen terecht die ze nooit eerder ontmoet had, maar die ze wel bewonderde. Haar blog bevat intussen meer dan honderd intieme gesprekken, tijd voor de volgende stap dus: een boek. Ze selecteerde 24 makers die een link hadden met Gent, haar thuisstad, en bundelde ze in ‘Ruth en de mooie makers’.

“In plaats van te focussen op hun werk, wou ik vragen naar de mens erachter. De makers kregen identiek dezelfde vragen voorgeschoteld. Soms antwoordden ze daar erg uiteenlopend op, maar soms ook heel gelijkaardig. Zo viel het op dat twijfel vaak terugkwam bij de verschillende makers. Je zou denken dat mensen zoals Eva Mouton, Randall Casaer en Sassafras De Bruyn perfect weten waar ze mee bezig zijn, maar dat is niet altijd het geval. Hetzelfde met nood hebben aan een steunpilaar. Hoe ze begonnen zijn, wat hun favoriete zin is en wat het niet inspireert waren vragen waar dan heel anders op geantwoord werd.”

‘Ruth en de makers’ is te koop voor 35 euro in Copyright, Blommm, het Design museum, boekhandel Walry en binnenkort in de shop van het STAM.