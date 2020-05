Rustig in het stadscentrum, drukker op het water Jill Dhondt

21 mei 2020

18u08 0 Gent Wie vandaag door het stadscentrum van Gent wandelde, zal gemerkt hebben dat het rustig was. Her en der wandelaars, fietsers, zonnebaders, frisbeeërs en pingpongers, maar nergens een overrompeling. Op het water was het drukker: veel kajakkers, peddelaars en bootjesvaarders zochten verkoeling voor de zon.

Martine en Kristof kwamen vandaag van Aalter naar Gent met de fiets. Op de Korenmarkt gingen ze een ijsje halen, om het op hun gemak op te eten aan de Graslei. Rondom hen was het kalm, her en der zaten nog een aantal zonnekloppers maar van drummen was allesbehalve sprake. “We hadden gedacht dat het drukker zou zijn. De mensen zijn het precies gewoon geworden van in hun kot te blijven.” Dat de winkels vandaag gesloten waren, zal ook een grote rol gespeeld hebben. Op de Gentse waterwegen was het wel drukker. Veel kajakkers en bootjesvaarders hadden hun vaartuig uitgehaald om verfrissing te zoeken voor het warme weer.